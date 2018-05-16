Gebze Masterler Altın Kiraz’da!

Güçlü bir kadroyla mücadele edecek olan Gebze Masterler Takım Sorumlusu Murat Kelebek “Altın Kiraz’a katılarak kendimizi diri tutacağız. Metin Bey ekibi bu yıl da güzel bir organizasyon düzenleyecektir. Biz de Gebze’den maçlara iştirak edeceğiz. Rakiplerimizin kim olduğundan ziyade bizim neler yapabileceğimiz daha önemli. Futbolun güzelliklerini sahaya yansıtanın kazanmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi. Gebze Masterler takımında Kocaelispor’un eski stoperlerinden Ali Eren Beşerler de forma giyecek.