Güçlü bir kadroyla mücadele edecek olan Gebze Masterler Takım Sorumlusu Murat Kelebek “Altın Kiraz’a katılarak kendimizi diri tutacağız. Metin Bey ekibi bu yıl da güzel bir organizasyon düzenleyecektir. Biz de Gebze’den maçlara iştirak edeceğiz. Rakiplerimizin kim olduğundan ziyade bizim neler yapabileceğimiz daha önemli. Futbolun güzelliklerini sahaya yansıtanın kazanmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi. Gebze Masterler takımında Kocaelispor’un eski stoperlerinden Ali Eren Beşerler de forma giyecek.
Bugün 15:13 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:14 TSİ )
Gebze Masterler Altın Kiraz’da!
Marmara Masterler Ligi’nin şampiyonu, Uluslar Arası Masterler Türkiye Şampiyonası’nın en dikkat çeken takımlarından Gebze Masterler, Kocaeli’nin en iyi futbol turnuvalarından Körfez 7. Altın Kiraz Dostluk Futbol Turnuvası’na katıldı.
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Bugün 15:13 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz