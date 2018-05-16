Atılımlılar pilav gününde buluştu

Atılım Lisesi’nden mezun olanları bir araya getirmeyi amaçlayarak başlatılan "Atılım Lisesi Mezunları Pilav Günü" etkinliği, Atılım Lisesinin mezuniyet töreninde ilk defa gerçekleştirildi.Atılım Lisesi mezunlar derneği, Atılım Lisesinin mezuniyet töreninde pilav günü yaparakhem eski mezunlar hem de yeni mezun olan öğrencileri bir araya getirerek gönüllerince eğlenme fırsatı yarattı. Pilav Günü’nde konuşan Dernek Başkanı Fatih Zer, “4 Sene okuduğum Atılım Lisesi’nde hayatımın en güzel öğrencilik yıllarımı geçirdim. Öğrencilerin okulla bağlantısının kesilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Atılımlı olmak ayrıcalıktır” dedi.