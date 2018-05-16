Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 15:14 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 15:15 TSİ )

Atılımlılar pilav gününde buluştu

Atılım Lisesinin mezuniyet töreninde  pilav günü yaparak hem eski mezunlar,  hem de yeni mezun olan öğrencileri bir araya getirerek gönüllerince eğlenme  fırsatı yarattı

mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Atılım Lisesi’nden  mezun olanları bir araya getirmeyi amaçlayarak başlatılan "Atılım Lisesi Mezunları Pilav Günü" etkinliği, Atılım Lisesinin  mezuniyet töreninde  ilk defa gerçekleştirildi.Atılım Lisesi mezunlar derneği, Atılım Lisesinin mezuniyet töreninde  pilav günü yaparakhem eski mezunlar hem de yeni mezun olan öğrencileri bir araya getirerek gönüllerince eğlenme  fırsatı yarattı. Pilav Günü’nde konuşan Dernek Başkanı Fatih Zer, “4 Sene okuduğum Atılım Lisesi’nde hayatımın en güzel öğrencilik yıllarımı geçirdim. Öğrencilerin okulla bağlantısının kesilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Atılımlı olmak ayrıcalıktır” dedi.

Bugün 15:14 TSİ - Eğitim

Muhabir Selin Becer

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yüz binlerce kişinin beklediği haber: Başvurular başladı! mask
Yüz binlerce kişinin beklediği haber: Başvurular başladı!
Bilgi Köprüsü’nden duygulandıran kutlama mask
Bilgi Köprüsü’nden duygulandıran kutlama
Uğur Okulları, velileriyle buluştu mask
Uğur Okulları, velileriyle buluştu
Farkındalık Festivali, Sapanca'da! mask
Farkındalık Festivali, Sapanca'da!
Mete Yarar: Taksi çağırır gibi F-16 uçuruyoruz mask
Mete Yarar: Taksi çağırır gibi F-16 uçuruyoruz
Birey Koleji Karamürsel’de mask
Birey Koleji Karamürsel’de
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
İzmit-Gölcük arasına metro geliyor! mask
İzmit-Gölcük arasına metro geliyor!
CHP İzmit'in listesinde ilk 3 belli oldu mask
CHP İzmit'in listesinde ilk 3 belli oldu
PTT 5 bin personel alıyor! Sınav Kocaeli'de... mask
PTT 5 bin personel alıyor! Sınav Kocaeli'de...
Kuzey Marmara Otoyolu'nda son durum mask
Kuzey Marmara Otoyolu'nda son durum
Eşini taciz eden akrabasını öldürüp gömdü mask
Eşini taciz eden akrabasını öldürüp gömdü
İzmitli oyuncu baba oldu! mask
İzmitli oyuncu baba oldu!

GALERİ

Gazeteniz KOCAELİ 44 YAŞINDA mask
Gazeteniz KOCAELİ 44 YAŞINDA
Haydarpaşa-İzmit demiryolu mask
Haydarpaşa-İzmit demiryolu
Fotoğraflarla İzmit Körfezi’nin 108 yıllık tarihi mask
Fotoğraflarla İzmit Körfezi’nin 108 yıllık tarihi
Suikaste kurban giden Kandıralı Başbakan: NİHAT ERİM! mask
Suikaste kurban giden Kandıralı Başbakan: NİHAT ERİM!
Biz "İzmitiz" sosyal medya grubunun 25.500 üyesi var mask
Biz "İzmitiz" sosyal medya grubunun 25.500 üyesi var
Twinkle Life tam not aldı mask
Twinkle Life tam not aldı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL