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Bugün 15:22 TSİ- Spor ( G : Bugün 15:24 TSİ )

Karamürselspor kendi evlatlarıyla büyüyecek!

Geride bıraktığımız sezon 1. Amatör Futbol Ligi Play-Off finalinde, Kirazlıyalı takımını Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda mağlup ederek yıllar sonra Süper Amatör Futbol Ligi’ne yükselen tarihi kulübümüz Karamürselspor, genel kurulunu yaptı ve mevcut başkan Ali Yılmaz güven tazeledi.

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Kongreye Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Ak Parti İlçe Başkanı Recep Demirel, ilçe teşkilatı, kulüp yöneticileri ve kulüp delegeleri katıldı. Karamürselspor Kulüp Başkanı Yılmaz, hazirunu selamladı ve “Elimizden geldiği kadar bu camiaya layık olmaya çalışacağız. Belediye Başkanımız Sayın İsmail Yıldırım’ın desteği bizim için çok kıymetli. Kendisine huzurlarınızda teşekkür ediyorum” dedi.

KARAMÜRSEL İ.Y. MODELİ

İsmail Yıldırım ise Karamürselspor’un kendi yetiştirdiği futbolcularla başarılı olmasının daha anlamlı olduğunu ifade etti ve şunları söyledi: Karamürsel İdman Yurdu modeli hepimiz için örnek bir model olmalı. Alt yapıda fabrika gibiler. Büyüyünce de Karamürselspor’a gelecekler. İki kulübün iş birliğine diğer kulüpleri de dahil etmek istedik. O zaman bu birleşme önce kabul edildi daha sonra olmadı. Geçtiğimiz sezon Ali benim yanıma geldiğinde ona benim her türlü desteği vereceğimi söylemiştim. Bugün de söylüyorum.

BU BUNA BAKARIM

Ancak o zaman olduğu gibi şimdi de tek bir şartım var. Bunu bizim çocuklarımızla yapalım. Dışardan büyük paralarla transfere karşıyım. Hiç bir zaman siyaseti bu işin içine sokmadan bu ilçenin Başkanı olduğum sorumluluğu ile davranarak destek olmaya çalıştım. Bu dönemde de geçmişte de bu listelerde siyasi görüşü başka olan isimler oldu. Buna karışmam ben Karamürselspor’a ve Karamürsel de spora kazandırdıklarına bakarım.

Bugün 15:22 TSİ - Spor

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