Kaya ailesinin acı günü!

CHP Derince İlçe 60 Evler Mahalle Temsil Ali Kaya ile parti üyelerinden İhsan Kaya ve Hasan Kaya’nın amcaları Ali Kaya 81 yaşında vefat etti. Uzun süredir Almanya’da kanser tedavi gören Kaya’nın cenazesi Körfez Cem Evi’ne getirildi. Cenaze törenine Kaya ailesinin yakınlarının yanı sıra CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, il yönetim kurulu üyeleri, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, Derince İlçe Başkanı Nihat Değer, Körfez İlçe Başkanı Cavit Dağdeviren partinin milletvekili aday adaylarından Prof. Dr. Muhip Kanko ve Tuğman Kayalı da katılan isimler arasındaydı. 4 çocuk babası olan Ali Kaya’nın cenaze namazı öğle namazına müteakip olarak Körfez Cem Evi bahçesinde kılınarak Körfez Mezarlığı’na defnedildi.