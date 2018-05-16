Altın Kiraz 7. kez ‘Merhaba’ dedi

Körfez’in ve Kocaeli’nin en başarılı spor adamlarından Metin Özkan’ın düzenlediği turnuvanın açılışı renkli görüntülere sahne oldu. Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can ve Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, çok sayıda protokol ve spor adamının iştirak ettiği organizasyonda söz alan Can ve Baran, Metin Özkan’ın Körfez için bir şans olduğunu ifade etti ve tüm takımlara başarı temennisinde bulundu.