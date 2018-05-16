Körfez’in ve Kocaeli’nin en başarılı spor adamlarından Metin Özkan’ın düzenlediği turnuvanın açılışı renkli görüntülere sahne oldu. Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can ve Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, çok sayıda protokol ve spor adamının iştirak ettiği organizasyonda söz alan Can ve Baran, Metin Özkan’ın Körfez için bir şans olduğunu ifade etti ve tüm takımlara başarı temennisinde bulundu.
Bugün 15:36 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:38 TSİ )
Altın Kiraz 7. kez ‘Merhaba’ dedi
7. Altın Kiraz Futbol Turnuvası’nda müthiş heyecan başladı.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 15:36 TSİ - Spor
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz