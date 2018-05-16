Altın çocuk: Berkant Gözgören

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Karabük Olimpik Yüzme Havuzu’nda düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye finallerine katılan Berkant 50 metre sırt üstü ve 50 metre kelebekte Türkiye şampiyonu, 100 metre kelebekte Türkiye ikincisi olarak gurur yaşattı. Finallere sıkı bir şekilde hazırlanan Gölcük Belediyespor Yüzme Kulübü sporcusu Berkant elde ettiği bu başarısından dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. Berkant, ailesine, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş’e, Baş Antrenör Kadir Doğan ve tüm dostlarına teşekkürlerini iletti.