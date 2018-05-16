İzmit DSİ kötü başladı: 3-0

Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynanan maçın setlerini 25-13, 25-19, 25-16 kaybeden ekibimiz ikinci maçında yarın İzmir Gelişim ile oynayacak. Bu maç da Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynanacak ve saat 13.00’da başlayacak. Güçlü bir kadroya sahip olan Gelişim Koleji ilk maçında Rize Fındıklı Tenis ve Doğa Spor Kulübü’nü 25-14, 25-12, 25-9’luk set skorları ile mağlup etti ve şampiyonaya galibiyet ile başladı.

KARŞIYAKA: 3 İZMİT DSİ: 0

SALON: Şampiyon Hasan Gemici

HAKEMLER: Yasin Okumuş***, Yavuz Kurnaz***

KARŞIYAKA: Ezgi Böke***, Yasemin Sezer***, Liray Akpınar***, Simay Akdağ***, Simay Aybak*** (Elif Öner**), Melisa Aslan**, Selin Araç**, Yaren Işık**, Melis Uslu**, Pelin Köşker**, Sude Taşbaş**, Ilgaz Soğukdağ**, Ecenur Aslan**

İZMİT DSİ: Sude Marav**, Irman Aykut**, Duygu Şahin***, Simge Gülağız**, Betül Menşur**, Bengisu Sancı***, Ayça Cevher**, Sude Gülağız**, Semanur Gökdemir**, Melis Kurt**, Selin Yalçın**, Buse Uludağ**, Ceren Aldemir**, Deryanur Gökdemir**

SETLER: 25-13, 25-19, 25-16