Zengin menü Çeto Kebap’ta…

1973 yılından bu yana kebap ustası olarak sektörün içinde bulunan firma sahibi Mahmut Sığırcı ‘’ Çeto Kebap olarak, zamanında büyüklerimiz “yemediğini yedirme” prensibinin, bu gün “tarladan çatala gıda güvenliği” yaklaşımına vardığı ve insanoğlunun karnını doyurmaktan öte, sağlığını da direk ilgilendiren beslenme işlevine verdiğimiz önemli toplumsal bir sorumluluk ve sektöre örnek olarak görüyoruz.’’diyen Mahmut Usta söylerine şöyle devam etti:

OLMAZSA OLMAZI "MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ"

"Gıda gibi hijyenin ve kalitenin çok önemli olduğu bir alanda hizmet vermenin ağır Sorumluluğunun bilincinde olup, paydaşlarının en iyi şartlarsa hizmet almasını sağlamakla kendini yükümlü kılmıştır. Çeto Kebap çatısı altında tüm çalışanların, Müşteri memnuniyetini öncelik kabul eden ve kaliteyi yüksek tutmak adına hiçbir Fedakârlıktan kaçınmayan anlayış kültürü ve kurumsal gururuyla yerel, aynı zamanda Ulusal sorumluluğumuza yakışır bilinçte davranabilmenin onurunu yaşamaktadır.’’ Dedi.

KALİTE KONTROLÜ MAHMUT USTA’DAN GEÇİYOR

Üretimde bizzat kendisi bulunan Mahmut Usta, üretilen her şeyden önce kendisi tadıyor. Kalite ve lezzet kontrolünden geçmeyen hiç bir şey müşteriye asla verilmiyor.

İFTAR MENÜSÜ

Çeto Kebap’ın ramazana özel hazırladığı 3 farklı menü bulunuyor.

KARIŞIK KEBAP MENÜ:: Hurma, Çorba, İçli Köfte, Çiğ Köfte, Bulgur Pilavı, Közde Soğan, Ezme, Lebeni, Ana Yemek olarak Karışık Kebap, Salata, Tatlı olarak Künefe veya Sütlaç, İçecek ve Çay ikram edilecek. Menü 2’nin kişi başı fiyatı 35 TL.

KUZU TANDIR MENÜ: Hurma, Çorba, İçli Köfte, Çiğ Köfte, Bulgur Pilavı, Közde Soğan, Ezme, Lebeni, Ana Yemek olarak Kuzu Tandır, Salata, Tatlı olarak Künefe veya Sütlaç, İçecek ve Çay ikram edilecek. Menü 1’in kişi başı fiyatı 40 TL.

KARIŞIK IZGARA MENÜ: Hurma, Çorba, İçli Köfte, Çiğ Köfte, Bulgur Pilavı, Közde Soğan, Ezme, Lebeni, Ana Yemek olarak Karışık Izgara, Salata, Tatlı olarak Künefe veya Sütlaç, İçecek ve Çay ikram edilecek. Menü 2’nin kişi başı fiyatı 50 TL.

Adres: Fatih Mah. Seymen Cad. No:51/C (Yuvam Yolu üzeri) Alikahya / İZMİT

Tel.: 0262 319 47 63 – 0544 421 55 39