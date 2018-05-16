CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, 9 Haziran Cumartesi günü ilimize gelecek. İnce’nin iftar programı için geleceği belli olurken, programın hangi ilçede olacağı henüz netlik kazanmadı. Konu ile ilgili detaylı bilgiyi yarın saat 13:00’da parti binasında CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay verecek.
Bugün 15:59 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 16:30 TSİ )
Muharrem İnce'nin Kocaeli'ye geliş tarih belli oldu!
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce 9 Haziran'da Kocaeli'ye gelecek.
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Bugün 15:59 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz