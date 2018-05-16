Muharrem İnce'nin Kocaeli'ye geliş tarihi belli oldu!

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, 9 Haziran Cumartesi günü ilimize gelecek. İnce’nin iftar programı için geleceği belli olurken, programın hangi ilçede olacağı henüz netlik kazanmadı. Konu ile ilgili detaylı bilgiyi yarın saat 13:00’da parti binasında CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay verecek.