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203 işçiyi ilgilendiren sözleşmede imzalar atıldı

İzmit Belediyesi’nde çalışan 203 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmza törenin konuşan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan “Belediyemize, çalışan arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Herkesin içine sinen güzel bir anlaşma yaptık” dedi.

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Hizmet İş Sendikası ve İzmit Belediyesi arasında 3 yıllık süreci kapsayan Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeye göre çalışanlara ilk yıl seyyanen 13.65 lira, ikinci yıl da enflasyon artı 1 oranında zam öngörülüyor. Sosyal haklarda da iyileştirmenin yapıldığı sözleşmeye göre hizmet süresi 15 yıla kadar olanlara  yevmiyelerine 40 kuruş, 15 yıl ve üstü olanların yevmiyelerine de 60 kuruş ekleme yapılacak. İzmit Belediyesi’nde yapılan sözleşme imzalama programına Hizmet İş Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Yerel Sen Genel Sekreteri Mümtaz Uzun, sendika yetkilileri ve belediye yetkilileri katılım gösterdi. Toplu sözleşme görüşmesi İzmit Belediyesi’nde çalışan 203 işçiyi ilgilendiriyor.

BAŞKAN BÜYÜK EMEK VERDİ

İmza töreninde konuşan Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, “İzmit Belediyemizle 4 ay süren toplu iş sözleşmesi görüşmemizde geçen hafta anlaşma sağladık bugün imza attık. Çalışan arkadaşlarımıza hayırlı olsun. İyi bir toplu sözleşme ortaya çıkarma adına bu mücadeleyi verdik. İzmit Belediye Başkanımıza işçi haklarına gösterdiği hassasiyetten ötürü teşekkür ediyorum. Başkan toplu sözleşmenin yapılması için büyük emek verdi” diye konuştu.

BAZEN SENDİKA GİBİ DÜŞÜNÜYORUZ

Ersoy’un ardından konuşan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “Belediyemize, çalışan arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Herkesin içine sinen güzel bir anlaşma yaptık. Alın terini gözeten bir sözleşme yaptık. Anlaşmayı aslında birkaç ay evvel yaptık. Prosedürler için bekledi. Bazı konular vardı. O konuları başkan ısrar etti, biz de kabul ettik. Sendikamızın isteklerine uygun bir sözleşmeyi imzaladık. Bazen biz de sendika gibi düşünüyoruz. Realist olmak lazım. Kurum yapabileceklerini vaat etmeli” değerlendirmesinde bulundu.

Bugün 16:24 TSİ - Gündem

Muhabir Ahmet Hazer

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