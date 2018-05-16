130 genç İYİ Parti saflarına katıldı

İYİ Parti’de Körfez İlçe yönetimi önceki akşam farklı bir etkinliğe imza attı. Partinin milletvekili aday adaylarından eski ilçe başkanı İbrahim Ömer Toyran ile ilçe başkanı Naci Kara’nın katılımı ile tertiplenen programla toplam 130 gencin partiye katılımı sağlandı. Yarımca mevkiindeki Yonca Restaurant’ta gerçekleşen buluşmaya gençlerin yoğun katılım göstermeleri dikkat çekti.

ELEKTRİKLER KESİLDİ

Milletvekili aday adayı İbrahim Ömer Toyran’ın gençlerle buluşmasında ayrıca ilçe gençlik kolları başkanlığına da Zafer Saka’nın atandığı bildirildi. Gençlik Kollarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Candemir’in tertiplediği program sırasında bir de talihsizlik yaşandı. Bölgede elektriklerin tam üç kez kesildi. Kesintinin arıza kaynaklı olduğu öğrenildi.

KARA’DAN SİSTEM ELEŞTİRİSİ

Bu sırada gençler İYİ Parti yöneticilerinin anlattıklarını karanlığa rağmen dikkatle takip ettiler. Buluşmada ilk olarak konuşan ilçe başkanı Naci Kara, seçimle gelecek olan sistem değişikliği hakkında bilgiler verdi. Kara, “Şu anda yapılan sistem değişikliği olarak gözüküyor, ama sonrasında rejim değişikliği de gelebilir. O kadar güzel bir tablo var ki karşımda, konuşmakta zorlanıyorum. Çevrenize bu sistemin ve getireceği zararlarını anlatın. Bu sistem devletin en üst kademesinde en az 2 bin kişiyi tek bir kişinin atayacağı uygulamadır” dedi.

“SİSTEM ABD İLE AYNI DEĞİL”

Yeni sistemin sıkıntıları da beraberinde getireceğini dile getiren Kara, şöyle konuştu: “Bu sistem sizin istikbalinizi elinizden alacak bir yönetim şeklidir. İYİ Parti’ye üye olun, sandık başlarında, yönetimde görev alın. Amerika’daki sistemle bizde uygulanacak olan sistem aynı değil. Amerika’da atamalar senato onayı alınarak yapılıyor” dedi.

“SİZE HİÇ BİZ ZAMAN SIRTIMI DÖNMEYECEĞİM”

Kocaeli milletvekili aday adayı İbrahim Ömer Toyran da konuşmasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in gençleri düşündüğünü dile getirdi. Toyran, “Gençlerin cebinde harçlıkları olmalı, çalışacakları işleri bulunmalı. Meral hanım konuşmalarında bunu sık sık tekrarlıyor. Ben söz veriyorum, size hiçbir zaman sırtımı dönmeyeceğim. Siz de bizim arkamızda olursanız yapamayacağımız hiçbir şey yok. Başaracağız, burada olduğunuz için teşekkür ediyorum” dedi.

YENİ BAŞKAN ATANDI

Programın devamında ise Körfez İlçe Gençlik Kolları Başkanı olarak atanan Zafer Saka gençlerle tanıştırıldı. Program sonunda ise toplam 130 genç ismin partiye üyelikleri yapıldı ve ardından rozetleri takıldı.

İYİ PARTİ KÖRFEZ TEŞKİLATINA KATILAN GENÇLER

Zafer SAKA

Burak YILDIRIM

Ensar ARSLAN

Ferdi ZORTUL

Mehmet EFE

Burak ÇEVİK

Hayri ÖZKESEN

Ahmet SOLMAZ

Yunus YILDIRIM

Berkay SADIK

Emre AKBAŞ

Mert ÇAKIR

Tugay ÇARKÇI

Haktan KAÇAR

Kadir KOÇAL

Sinan GÜMÜŞ

Fatih YAMAN

Mustafa YAMAN

Berkcan GÜLMEZ

Abdullah DURMAZ

Hamza KARAKAYA

Hasan ÖZTÜRK

Kadir ÖZKESEN

Yunus BABAN

Hüseyin BİLGİÇ

Abdullah ÖZDURAK

Erdem MARAZ

Kaan KARAKAYA

Murat KARAKAYA

Erbay TOSUN

Yusuf Seser SİMİT

Berkan DOĞAN

Gökhan YAŞAR

Yiğit YILDIZ

Kerem YILDIZ

Umut ACAR

Mehmet DENİZ

Özgür BOZKURT

Ersan SERÇE

Sefa İZGİ

Tufan Emir AYDOĞMUŞ

Emre KIR

Sevda ÖZTÜRK

Eren DAL

Serhat KIRMIZ

Emrah KARATEKE

Elif DİLEK

Erman UYUMAZ

Şahin KANBUR

Onur ÇON

Mustafa Alper SOYLU

Serdar YİĞİT

Akın GÜR

Fatih ÖZTÜRK

Erkan ÖZGÜR

Yusuf ORUÇ

Tekin UMUR

Gökhan TALUM

Meryem KIRAÇ

Emin DEMİRBÜKEN

Oğuzhan ÇİFTÇİ

Barış BULUT

Cem SARI

Ertunç ŞENOL

Rahman ARASLI

Tamer ÖRGÜÇ

Filiz KIRMIZ

Buse TAŞDEMİR

Yeliz Kır EVREN

Burak ÖNER

Tuğçe DEMİRBÜKEN

Ömer SÜRÜM

Feyza Nur POLAT

Eren CANDEMİR

İsmail UZMAN

Şahin POLAT

Cihan Tolga CİMŞİT

Yavuz YANAR

Zafer AKAR

Abdurrahman Berka GÖKÇE

Kubilay KURBAN

Samet CANDEMİR

Özgür ÖZAMAÇ

Oğuz KÖK

Ali BİLEN

Mert İLERİGÖZ

İlayda BAHAR

Abit CANBAZ

Hüseyin KARAHANCI

Ömer MUTLU

Canberk İPŞİR

Berke BOZKAYA

Furkan DEMİR

Oğuzhan ERTEKİN

Ertuğrul VAROL

Batuhan ATICI

Ahmet AKIN

Gökhan HOROZ

Akın KUŞDİL

Ahmet Faruk EREN

Onur YILDIRIM

Alperen AKKAYA

Ayberk GÜR

Muhammed CANBAZ

Ahmet Bilgehan KIRMAZ

Kerim Can TAŞPINAR

Noyan ÖZ

Tayyar AYVAZ

Uğur ARSLAN

Yağız ÇAKMAK

Serkan ARSLAN

Volkan ÜZER

Serkan İNAN

Murat ŞİMŞEK

Cansu ACAR

Burak Oltan MEYDAN

Mert YİĞİT

Sinem GÜLÇİÇEK

Cihat DÜZGEL

Zehra DALKIRAN

Murat Can DENİZ

Erhan AKTAN

Mehmet ASIMOĞLU

Kaan Şaban AKDOĞAN

Tuğçe TURGUT

Coşkun GELEN

Gülşah Avcı ALTIN

Abdulsamed AYVAZ

Kadir ÇATAL

Gökhan KIRAÇ

Merve İRER