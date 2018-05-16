130 genç İYİ Parti saflarına katıldı

İYİ Parti’de Körfez İlçe yönetimi önceki akşam farklı bir etkinliğe imza attı. Partinin milletvekili aday adaylarından eski ilçe başkanı İbrahim Ömer Toyran ile ilçe başkanı Naci Kara’nın katılımı ile tertiplenen programla toplam 130 gencin partiye katılımı sağlandı. Yarımca mevkiindeki Yonca Restaurant’ta gerçekleşen buluşmaya gençlerin yoğun katılım göstermeleri dikkat çekti.
ELEKTRİKLER KESİLDİ
Milletvekili aday adayı İbrahim Ömer Toyran’ın gençlerle buluşmasında ayrıca ilçe gençlik kolları başkanlığına da Zafer Saka’nın atandığı bildirildi. Gençlik Kollarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Candemir’in tertiplediği program sırasında bir de talihsizlik yaşandı. Bölgede elektriklerin tam üç kez kesildi. Kesintinin arıza kaynaklı olduğu öğrenildi.
KARA’DAN SİSTEM ELEŞTİRİSİ
Bu sırada gençler İYİ Parti yöneticilerinin anlattıklarını karanlığa rağmen dikkatle takip ettiler. Buluşmada ilk olarak konuşan ilçe başkanı Naci Kara, seçimle gelecek olan sistem değişikliği hakkında bilgiler verdi. Kara, “Şu anda yapılan sistem değişikliği olarak gözüküyor, ama sonrasında rejim değişikliği de gelebilir. O kadar güzel bir tablo var ki karşımda, konuşmakta zorlanıyorum. Çevrenize bu sistemin ve getireceği zararlarını anlatın. Bu sistem devletin en üst kademesinde en az 2 bin kişiyi tek bir kişinin atayacağı uygulamadır” dedi.
“SİSTEM ABD İLE AYNI DEĞİL”
Yeni sistemin sıkıntıları da beraberinde getireceğini dile getiren Kara, şöyle konuştu: “Bu sistem sizin istikbalinizi elinizden alacak bir yönetim şeklidir. İYİ Parti’ye üye olun, sandık başlarında, yönetimde görev alın. Amerika’daki sistemle bizde uygulanacak olan sistem aynı değil. Amerika’da atamalar senato onayı alınarak yapılıyor” dedi.
“SİZE HİÇ BİZ ZAMAN SIRTIMI DÖNMEYECEĞİM”
Kocaeli milletvekili aday adayı İbrahim Ömer Toyran da konuşmasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in gençleri düşündüğünü dile getirdi. Toyran, “Gençlerin cebinde harçlıkları olmalı, çalışacakları işleri bulunmalı. Meral hanım konuşmalarında bunu sık sık tekrarlıyor. Ben söz veriyorum, size hiçbir zaman sırtımı dönmeyeceğim. Siz de bizim arkamızda olursanız yapamayacağımız hiçbir şey yok. Başaracağız, burada olduğunuz için teşekkür ediyorum” dedi.
YENİ BAŞKAN ATANDI
Programın devamında ise Körfez İlçe Gençlik Kolları Başkanı olarak atanan Zafer Saka gençlerle tanıştırıldı. Program sonunda ise toplam 130 genç ismin partiye üyelikleri yapıldı ve ardından rozetleri takıldı.
İYİ PARTİ KÖRFEZ TEŞKİLATINA KATILAN GENÇLER
Zafer SAKA
Burak YILDIRIM
Ensar ARSLAN
Ferdi ZORTUL
Mehmet EFE
Burak ÇEVİK
Hayri ÖZKESEN
Ahmet SOLMAZ
Yunus YILDIRIM
Berkay SADIK
Emre AKBAŞ
Mert ÇAKIR
Tugay ÇARKÇI
Haktan KAÇAR
Kadir KOÇAL
Sinan GÜMÜŞ
Fatih YAMAN
Mustafa YAMAN
Berkcan GÜLMEZ
Abdullah DURMAZ
Hamza KARAKAYA
Hasan ÖZTÜRK
Kadir ÖZKESEN
Yunus BABAN
Hüseyin BİLGİÇ
Abdullah ÖZDURAK
Erdem MARAZ
Kaan KARAKAYA
Murat KARAKAYA
Erbay TOSUN
Yusuf Seser SİMİT
Berkan DOĞAN
Gökhan YAŞAR
Yiğit YILDIZ
Kerem YILDIZ
Umut ACAR
Mehmet DENİZ
Özgür BOZKURT
Ersan SERÇE
Sefa İZGİ
Tufan Emir AYDOĞMUŞ
Emre KIR
Sevda ÖZTÜRK
Eren DAL
Serhat KIRMIZ
Emrah KARATEKE
Elif DİLEK
Erman UYUMAZ
Şahin KANBUR
Onur ÇON
Mustafa Alper SOYLU
Serdar YİĞİT
Akın GÜR
Fatih ÖZTÜRK
Erkan ÖZGÜR
Yusuf ORUÇ
Tekin UMUR
Gökhan TALUM
Meryem KIRAÇ
Emin DEMİRBÜKEN
Oğuzhan ÇİFTÇİ
Barış BULUT
Cem SARI
Ertunç ŞENOL
Rahman ARASLI
Tamer ÖRGÜÇ
Filiz KIRMIZ
Buse TAŞDEMİR
Yeliz Kır EVREN
Burak ÖNER
Tuğçe DEMİRBÜKEN
Ömer SÜRÜM
Feyza Nur POLAT
Eren CANDEMİR
İsmail UZMAN
Şahin POLAT
Cihan Tolga CİMŞİT
Yavuz YANAR
Zafer AKAR
Abdurrahman Berka GÖKÇE
Kubilay KURBAN
Samet CANDEMİR
Özgür ÖZAMAÇ
Oğuz KÖK
Ali BİLEN
Mert İLERİGÖZ
İlayda BAHAR
Abit CANBAZ
Hüseyin KARAHANCI
Ömer MUTLU
Canberk İPŞİR
Berke BOZKAYA
Furkan DEMİR
Oğuzhan ERTEKİN
Ertuğrul VAROL
Batuhan ATICI
Ahmet AKIN
Gökhan HOROZ
Akın KUŞDİL
Ahmet Faruk EREN
Onur YILDIRIM
Alperen AKKAYA
Ayberk GÜR
Muhammed CANBAZ
Ahmet Bilgehan KIRMAZ
Kerim Can TAŞPINAR
Noyan ÖZ
Tayyar AYVAZ
Uğur ARSLAN
Yağız ÇAKMAK
Serkan ARSLAN
Volkan ÜZER
Serkan İNAN
Murat ŞİMŞEK
Cansu ACAR
Burak Oltan MEYDAN
Mert YİĞİT
Sinem GÜLÇİÇEK
Cihat DÜZGEL
Zehra DALKIRAN
Murat Can DENİZ
Erhan AKTAN
Mehmet ASIMOĞLU
Kaan Şaban AKDOĞAN
Tuğçe TURGUT
Coşkun GELEN
Gülşah Avcı ALTIN
Abdulsamed AYVAZ
Kadir ÇATAL
Gökhan KIRAÇ
Merve İRER
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
Erol Demirbek - GENÇLER ÇOK ÖNEMLİ , HAYIRLI OLSUN DİYORUM. ama zaman zaman davranışları takip edilmeli ,
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.