Erinç’ten diplomalı açıklama

İl binası önünde gerçekleşen toplantıya il sekreteri Hüseyin Acurman, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, CHP Kartepe İlçe Başkanı Cumhur Karakadılar, milletvekili aday adayları ve çok sayıda partili hazır bulundu.

DİPLOMASINI GÖSTERDİ

Toplantının açılışında konuşan il sekreteri Acurman, gençlerin milletvekili aday adayı olmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Acurman, “Atatürk bu vatanı sizlere emanet etti. 24 Haziran’da Parlamenter sistemi yeniden ülkemize getireceğiz” dedi. Daha sonra konuşan Murat Erinç ise yanında getirdiği üniversite diplomasını, il başkanlığı önünü dolduran partililere gösterdi ve, “Ben 28 yaşındayım. Üniversite diplomamı getirerek milletvekili aday adaylığımı açıklıyorum” dedi.

24 HAZİRAN TAMAMDIR

AKP iktidarında gençlerin yaşadığı sorunlara da değinen Erinç, “Yaşıtlarım, arkadaşlarım öldürüldü, mağdur edildi, zulme uğradı. Diploma sahibi olduk, ama kendi mesleğimizi yapamadık. Bu zulmü yine yaşan gençler kaldıracaktır” dedi. Sosyal medyada iktidar ve muhalefetin ‘Tamam’ ve ‘Devam’ çekişmesini hatırlatan Erinç, “24 Haziran seçimleri tamamdır” ifadelerini kullandı.