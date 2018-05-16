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Gülez ve Kıran çok yoğun

İYİ Parti’de milletvekili aday adayı olan Adil Gülez ve Renan Kıran seçim sürecindeki çalışmaları devam ediyor.

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İki aday adayı önceki gün Körfez, Dilovası ve Gebze bölgesinde çeşitli ziyaretlerde bulundular. İlk olarak Dilovası’nı gezen İYİ Partili Gülez ve Kıran, Burada Gümüşhaneliler Derneği ve Giresunlular Derneği yönetimleri ile bir araya geldiler.

KÖYDE OFİS AÇILDI

Dilovası’ndaki ziyaretlerin ardından Gebze bölgesinde de temaslarda bulunan İYİ Partili Adil Gülez ve Renan Kıran, ilçeye bağlı Cuma Köy’deki irtibat bürosunun açılışına da katıldı. Gülez ve Kıran, son olarak da Körfez Mimar Sinan Mahallesi’nde bir grup bayanla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundular.

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