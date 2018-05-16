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Valilikte seçim konuşuldu

24 Haziran’da yapılacak olan cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçimleri ile ilgili geçtiğimiz günlerde Kocaeli Valiliği’nde önemli bir toplantı yapıldı.

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Vali Hüseyin Aksoy’un başkanlığında yapılan toplantıda seçim süreci ile ilgili değerlendirmeler yapıldı ve tüm il başkanlarından seçim güvenliğini tehlikeye atmayacak bir çalışma içinde olmaları istendi.

İL BAŞKANLARI KATILDI

Bu arada düzenlenen toplantıya Vali Aksoy’un yanı sıra Vali Yardımcısı Dursun Balaban, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, HDP İl Başkanı Şahabettin Işık, SP İl Başkan Vekili Alaattin Çakmak, BBP İl Başkanı Niyazi Çakır, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, VP İl Başkanı Salik Vedat Olguntürk ve İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman katıldı.

SORUMLULUKLAR KONUŞULDU

Toplantı öncesinde konuşan Vali Hüseyin Aksoy, “24 Haziran seçimleri için karşılıklı olarak istişare içerisinde olmak, özellikle seçim kanununda yapılan son değişiklikleri yeniden gözden geçirmek, seçimlerin huzur ve güven içinde gerçekleşmesi için işbirliği yapmak istiyoruz. Amacımız; seçimlerin huzur, güven ve demokratik teamüller çerçevesinde gerçekleşmesini sağlamaktır. Herkesin özgürce fikirlerini ifade edebileceği bir ortamı sizlere sunmaktır” dedi. Toplantıda ilgili mevzuat, seçim takvimi, seçim sürecindeki yetkili birimler ve seçim propagandalarında uyulması gereken yasal sorumluluklar konuları ele alındı.

Bugün 16:51 TSİ - Siyaset

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