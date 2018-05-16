Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda, 26 muvazzaf asker gözaltına alındı. Askerlerin, emniyet müdürlüğünde sorgulandığı belirtildi.
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Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 26 muvazzaf askere gözaltı
Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 26 muvazzaf asker gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz