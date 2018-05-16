Gübretaşlı öğrenciler Servetiye Köyü’ndeydi

Başiskele Gübretaş İlk ve Ortaokulu’nun hazırlamış olduğu ‘Dolu Dolu Karadeniz’ projesi hız kesmeden devam ediyor. Proje kapsamında ana hedef grubunu oluşturan 7-14 yaş arası okul öğrencileri, Okul Müdürü Selçuk Dikbaş başkanlığında öğretmenleri Sümeyra Moran, Burcu Gümüş, Handan Gönül, Bahar Bulut ile birlikte tamamı Karadeniz halkından oluşan Servetiye Köyü Camii ve Müzesine gezi düzenledi.

MİLLİ DUYGULAR PERÇİNLENDİ

Karadeniz kültürünün yaşatıldığı, aynı zamanda Servetiye Köyü Camii halkının Kurtuluş Savaşı’nda gösterdiği başarı ve kahramanlıkları hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamak amacıyla düzenlenen gezide Servetiye Camii Köyü ve Müzesi bu kültüre hakim eski köy muhtarı Recep Karaosmaoğlu ve Kurtuluş Savaşı’nda şehit düşen Ali Candan’ın oğlu Veysel Candan rehberliğinde ziyaret edilerek milli birlik ve beraberlik duygusunu perçinlemek amaçlandı.