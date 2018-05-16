Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 16:57 TSİ- Gündem ( G : Bugün 16:59 TSİ )

Gübretaşlı öğrenciler Servetiye Köyü’ndeydi

Başiskele Gübretaş İlk ve Ortaokulu’nun ‘Dolu Dolu Karadeniz’ projesi kapsamında 7-14 yaş arası okul öğrencileri, tamamı Karadeniz halkından oluşan Servetiye Köyü Camii ve Müzesi’ni gezdi

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Başiskele Gübretaş İlk ve Ortaokulu’nun hazırlamış olduğu ‘Dolu Dolu Karadeniz’ projesi hız kesmeden devam ediyor. Proje kapsamında ana hedef grubunu oluşturan 7-14 yaş arası okul öğrencileri, Okul Müdürü Selçuk Dikbaş başkanlığında öğretmenleri Sümeyra Moran, Burcu Gümüş, Handan Gönül, Bahar Bulut ile birlikte tamamı Karadeniz halkından oluşan Servetiye Köyü Camii ve Müzesine gezi düzenledi.

MİLLİ DUYGULAR PERÇİNLENDİ

Karadeniz kültürünün yaşatıldığı, aynı zamanda Servetiye Köyü Camii halkının Kurtuluş Savaşı’nda gösterdiği başarı ve kahramanlıkları hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamak amacıyla düzenlenen gezide Servetiye Camii Köyü ve Müzesi bu kültüre hakim eski köy muhtarı Recep Karaosmaoğlu ve Kurtuluş Savaşı’nda şehit düşen Ali Candan’ın oğlu Veysel Candan rehberliğinde ziyaret edilerek milli birlik ve beraberlik duygusunu perçinlemek amaçlandı.

Bugün 16:57 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Oyuncu Barış Atay gözaltında! mask
Oyuncu Barış Atay gözaltında!
Ramazan’ın ilk günü vatandaşlar kendini gölgelik alana attı mask
Ramazan’ın ilk günü vatandaşlar kendini gölgelik alana attı
Otomobil temizlik aracına çarptı! mask
Otomobil temizlik aracına çarptı!
5 yaşındaki Yiğit, kazada can verdi mask
5 yaşındaki Yiğit, kazada can verdi
Karamürsel’de “Amerikan” Üssü kapatıldı (!) mask
Karamürsel’de “Amerikan” Üssü kapatıldı (!)
Geleneksel STK iftarı 18 Mayıs’ta yapılacak mask
Geleneksel STK iftarı 18 Mayıs’ta yapılacak
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
İzmit-Gölcük arasına metro geliyor! mask
İzmit-Gölcük arasına metro geliyor!
CHP İzmit'in listesinde ilk 3 belli oldu mask
CHP İzmit'in listesinde ilk 3 belli oldu
PTT 5 bin personel alıyor! Sınav Kocaeli'de... mask
PTT 5 bin personel alıyor! Sınav Kocaeli'de...
Kuzey Marmara Otoyolu'nda son durum mask
Kuzey Marmara Otoyolu'nda son durum
Eşini taciz eden akrabasını öldürüp gömdü mask
Eşini taciz eden akrabasını öldürüp gömdü
İzmitli oyuncu baba oldu! mask
İzmitli oyuncu baba oldu!

GALERİ

Gazeteniz KOCAELİ 44 YAŞINDA mask
Gazeteniz KOCAELİ 44 YAŞINDA
Haydarpaşa-İzmit demiryolu mask
Haydarpaşa-İzmit demiryolu
Fotoğraflarla İzmit Körfezi’nin 108 yıllık tarihi mask
Fotoğraflarla İzmit Körfezi’nin 108 yıllık tarihi
Suikaste kurban giden Kandıralı Başbakan: NİHAT ERİM! mask
Suikaste kurban giden Kandıralı Başbakan: NİHAT ERİM!
Biz "İzmitiz" sosyal medya grubunun 25.500 üyesi var mask
Biz "İzmitiz" sosyal medya grubunun 25.500 üyesi var
Twinkle Life tam not aldı mask
Twinkle Life tam not aldı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL