"Dünya gibi 1,5 gezegene ihtiyacımız olacak"

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde Kocaeli Sanayi Odası’nın 8. Dönem, 2. Meclis toplantısının ardından gerçekleştirilen ve yine Kocaeli Sanayi Odası tarafından düzenlenen 24. Şahabettin Bilgisu Çevre Ödül Töreni’ne katıldı. Törene Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın yanı sıra Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda sanayici katıldı.

“Son yüzyılda sera gazı salınımı 20 katına ulaşırken, son 40 yılda 2 kat daha arttı”

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, teknolojinin gelişmesi ile çevre kirliliğinin her geçen gün arttığını ve küresel ısınmanın giderek arttığını belirterek, “Nüfusun artması ile doğal kaynakların da bilinçsizce kullanımın artması ile çevresel sorunların iyice artmasına neden oldu. 18. yüzyılda sanayileşme devriminin başlamadan öncesine kıyasla ortalama bir buçuk derece artmış. Sanayileşmenin etkisi ile küresel sera gazı salımı da artıyor. Son yüzyılda sera gazı salınımı 20 katına ulaşırken son 40 yılda 2 kat daha arttı. Büyük ekonomiler maalesef çevreye iyi davranmıyor. Her yüz birimlik sera gazı salınımının yüzde 30’u son dönemlerde hızlı büyümesi ile dikkat çeken Çin ve ABD’den geliyor. Çin ve ABD’ toplamı sera gazı salınımının yüzde 56’sına ulaşıyor” dedi.

“İhtiyaçlarımızı karşılayabilmek için Dünya gibi bir buçuk gezegene daha ihtiyacımız olacaktır”

ABD’nin çevre konusunda üzerine düşen vazifeyi yerine getirmediğini dile getiren Işık, “ABD, Paris sözleşmesinden çekileceğim’ diye açıklamada bulundu. Hem dünyada küresel ısınmaya en çok sebep olan ülkelerden olacaksın hem de ‘Ben buradan çekileceğim’ diyeceksiniz. Çin ise gelişmekte olan ülkeler kategorisinde değerlendiriliyor. Düşünün, Türkiye gelişmiş ülkeler, Çin ise gelişmekte olan ülkeler kategorisinde. İnsanların tüketim ve kaynakları etkin olmayan bir şekilde kullanma hızı devam ettiği takdirde ihtiyaçlarımızı karşılayabilmek için Dünya gibi bir buçuk gezegene daha ihtiyacımız olacaktır. Tüketim ihtiyaçlarımızı değiştiremediğimiz ve bu hızla devam ettiğimiz halde büyüyen ekolojik ayak izim çok daha büyük sorunlara yol açacak. İklim değişikliğinin zararları aslında milyonlarca dolarla ölçülüyor. Aslında hem kendimiz çevremizi kirletiyoruz hem de kendimiz ağır bedeller ödemek zorunda kalıyoruz” şeklinde konuştu.

“Çevresel harcamalarımız 2002 yılından bu yana 5 kart artarak 2.9 milyar dolar TL seviyesine ulaştı”

“Eğer insanların çevre ile ilgili davranışları bu şekilde devam ederse geleceğimizi düşünmek bile istemiyorum” ifadelerini kullanan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Bunun faturasını en aza indirebilmek için kaynaklarımızı en etkin ve sürdürülebilir bir şekilde kullanmak birinci amacımız olmalı. Yeşil patent sayısı son yıllarda Japonya’da altı katına ulaşırken İsviçre’de 4 katına Almanya’da ise 3 katına ulaştı. Ülkemizde de çevrenin korunmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Kamu olarak çevresel harcamalarımız 2002 yılından bu yana 5 kart artarak 2.9 milyar dolar TL seviyesine ulaşırken, girişimcilerimizin çevresel harcamaları ise 7.1 milyar TL’ye kadar ulaştı. Biz çevremizi korumaya devam edeceğiz. Üzerinde yaşadığımız dünyanın bizim olduğu kadar gelecek nesillerin de olduğunu unutmadan çalışmalarımızı sürdürmeliyiz. Unutmayalım ki biz doğayı korudukça doğa da bizi korur” ifadelerini kullandı.

Vali Hüseyin Aksoy da, Kocaeli’de çevre temizliğinin korumasına yönelik çeşitli çalışmaların başladığını söyledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile Kocaeli’nin daha temiz bir çevreye kavuştuğunu dile getiren Aksoy, sanayicilerinde son dönemde çevre konusunda duyarlılıklarının arttığını belirtti.

“Çağdaş medeniyetlerin önüne geçeceğiz”

Büyükşehir belediye başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli’de çevreyi korumaya yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vererek, “Sağlıklı bir çevreye sahip değiliz. Burada sanayicilerimizle toplantılarda önemli kararlar aldık. Takip ettik, denetledik ve çok güzel sonuçlar aldık. Şu anda Kocaeli’de atık su arıtma oranımız yüzde 99. Avrupa’da daha öndeyiz, her konuda da inşallah önünde olacağız. Her konuda Atatürk’ün işaret ettiği gibi Avrupa medeniyetinin, çağdaş medeniyetlerin önüne geçeceğiz. Bu bir inanç, heyecan, kararlılık” dedi. Konuşmaların ardından çevre ödüllerini almaya hak kazanan firmalara ödülleri Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve diğer protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Tören, ödüllerini takdim edilmesi ile son buldu.