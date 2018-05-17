Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 09:35 TSİ- Gündem ( G : Bugün 09:43 TSİ )

İzmit'te yaptığı çalışmaları ona "Alanında Harvard'a giren ilk Türk" ünvanını kazandırdı

Harvard’a seçilen, alanındaki ilk Türk bilim insanı İzmit'te yaptığı çalışmalar ile öne çıkıyor.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin de (ÇOBİLTUM) desteği ile yürütücüsü olduğu TÜBİTAK projesi (115K242) kapsamında Kocaeli’de bulunan kayıp Roma Başkenti Nikomedia’ya dair yenilikçi arkeolojik çalışmalar yapan Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuna Şare Ağtürk, Harvard Üniversitesi’nin en prestijli enstitülerinden biri olan Radcliffe Gelişmiş Bilimler Enstitüsü’ne seçilen, alanındaki ilk Türk bilim insanı oldu.

ÇALIŞMALARINA HARVARD'TA DEVAM EDECEK

Harvard Ünversitesi’nin, tüm dünyada, alanında yenilikçi çalışmalar yapan, sanat, beşeri bilimler, fen bilimleri ve sosyal bilimler etrafında dönüşümlü fikirleri yaratmaya ve paylaşmaya adanmış bir kurumu olan Harvard Radcliffe Institute of Advanced Studies’in, 2018-2019 yılı için binlerce aday arasından seçtiği 50 kişilik gurubun içinde yer almayı başaran Doç. Dr. Tuna Şare Ağtürk, 2018-2019 akademik yılında çalışmalarına Harvard Üniversitesi’nde devam edecek.

AĞTÜRK'ÜN PROJESİNDE KOCAELİ'DEN DE BİR İSİM YER ALIYOR

Doç. Dr. Şare Ağtürk bu süreçte, aralarında Pulitzer ödüllü yazarlardan, astrofizik, matematik ve hukuk profesörlerine kadar birçok farklı alanda üstün başarı sağlamış kişiler ile multidisipliner bir ortamda, üzerinde çalıştığı Nikomedia’dan Yeni Tetrarkik Rölyefler: İmparator Diokletian’ın Unutulmuş Başkenti’nde Renkli Yaşam (New Tetrarchic Reliefs from Nikomedia: Uncovering the Colorful Life of Diocletian’s Lost Capital) adlı kitabını tamamlayacak. Doç. Dr. Şare Ağtürk’ün proje çerçevesinde kurduğu ekipte, ÇOMÜ 2003 yılı mezunu Kocaeli Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, ÇOMÜ yüksek lisans öğrencileri Tolga Özak ve Fırat Gökdemir yer alıyor. 

Bugün 09:35 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
İzmit'te 15 yerde iftar verilecek! mask
İzmit'te 15 yerde iftar verilecek!
WhatsApp değişti! İşte son hali... mask
WhatsApp değişti! İşte son hali...
Oyuncu Barış Atay gözaltında! mask
Oyuncu Barış Atay gözaltında!
Ayaz: Yahya Kaptan’da mahalle baskısı var! mask
Ayaz: Yahya Kaptan’da mahalle baskısı var!
30 yıldır aralıksız oruç tutuyor mask
30 yıldır aralıksız oruç tutuyor
Hırsızlar, alem yaparken yakalandı! mask
Hırsızlar, alem yaparken yakalandı!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
PTT 5 bin personel alıyor! Sınav Kocaeli'de... mask
PTT 5 bin personel alıyor! Sınav Kocaeli'de...
Kuzey Marmara Otoyolu'nda son durum mask
Kuzey Marmara Otoyolu'nda son durum
Eşini taciz eden akrabasını öldürüp gömdü mask
Eşini taciz eden akrabasını öldürüp gömdü
Kayıp genci "arkadaşım" dediği kişi öldürmüş! mask
Kayıp genci "arkadaşım" dediği kişi öldürmüş!
BİM ve A-101'den sonra... mask
BİM ve A-101'den sonra...
İzmit’in unutulmaz esnafları Emin Agan (Kağıtçı) mask
İzmit’in unutulmaz esnafları Emin Agan (Kağıtçı)

GALERİ

24’ncü Şahabettin Bilgisu Çevre Ödüleri dağıtıldı mask
24’ncü Şahabettin Bilgisu Çevre Ödüleri dağıtıldı
Gazeteniz KOCAELİ 44 YAŞINDA mask
Gazeteniz KOCAELİ 44 YAŞINDA
Haydarpaşa-İzmit demiryolu mask
Haydarpaşa-İzmit demiryolu
Fotoğraflarla İzmit Körfezi’nin 108 yıllık tarihi mask
Fotoğraflarla İzmit Körfezi’nin 108 yıllık tarihi
Suikaste kurban giden Kandıralı Başbakan: NİHAT ERİM! mask
Suikaste kurban giden Kandıralı Başbakan: NİHAT ERİM!
Biz "İzmitiz" sosyal medya grubunun 25.500 üyesi var mask
Biz "İzmitiz" sosyal medya grubunun 25.500 üyesi var
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL