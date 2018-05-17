Alınan bilgiye göre, Akbal Mahallesi'nde mutfak eşyaları üreten bir fabrikada çalışan Resul Yüce (25) ile mesai arkadaşı İ.B. (35) arasında kavga çıktı. Kavgada Yüce, bıçakla göğsünden yaralandı. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yüce, daha sonra Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yüce, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen polis ekipleri, İ.B'yi gözaltına aldı. Yüce'nin 2 ay önce nişanlandığı ve düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi.
Bugün 09:43 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 11:52 TSİ )
Fabrikada bıçaklı kavga: 1 ölü!
Kandıra'da çıkan kavgada bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 09:43 TSİ - Asayiş
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz