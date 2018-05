Millet İttifak, Kudüs’ün yanında!

ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasının ardından İsrail’in onlarca Filistinliyi öldürmesinin ardından Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi ilimizde de protesto gösterileri düzenleniyor. İzmit Sabri Yalım Parkı’nda Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, düzenlediği basın açıklaması ile İsrail ve ABD’yi protesto etti. Gerçekleştirilen protesto gösterisine, AGD Kocaeli Şube Başkanı Kemal Halıcı’nın yanı sıra, Millet İttifakı partilerden CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Saadet Partisi İl Başkanı Nurettin Çelik, Demokrat Parti İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman katıldı. Programda konuşan AGD Şube Başkanı Kemal Halıcı, “İş yapması gerekenler konuşuyorlar. Bizde bugün tek konuşması gereken çocuklarımızı burada konuşturmak istedik ve onları buraya getirdik. İslam ülkelerinin haklarını savuşturmak için kapalı kapılar ardında her türlü görüşmeyi yapıyorlar. İsrail bölgenin meşru devleti değildir bir terör örgütüdür. İsrail ile her türlü ilişki kuranlar akan kana ortaktır. ABD ile stratejik ortak olup kınama yayınlayanlar ancak kendilerini kandırırlar” dedi.