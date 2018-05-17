Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 09:51 TSİ- Gündem ( G : Bugün 11:19 TSİ )

Millet İttifak, Kudüs’ün yanında!

Anadolu Gençlik Derneği İsrail’in Kudüs’te yaptığı insan hakları ihlalleri nedeniyle basın açıklaması ve protesto düzenledi. Millet İttifakı’nda yer alan parti liderleri programda tam kadro yer aldı.

mask
mask
mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın

ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasının ardından İsrail’in onlarca Filistinliyi öldürmesinin ardından Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi ilimizde de protesto gösterileri düzenleniyor. İzmit Sabri Yalım Parkı’nda Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, düzenlediği basın açıklaması ile İsrail ve ABD’yi protesto etti. Gerçekleştirilen protesto gösterisine, AGD Kocaeli Şube Başkanı Kemal Halıcı’nın yanı sıra, Millet İttifakı partilerden CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Saadet Partisi İl Başkanı Nurettin Çelik, Demokrat Parti İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman katıldı. Programda konuşan AGD Şube Başkanı Kemal Halıcı, “İş yapması gerekenler konuşuyorlar. Bizde bugün tek konuşması gereken çocuklarımızı burada konuşturmak istedik ve onları buraya getirdik. İslam ülkelerinin haklarını savuşturmak için kapalı kapılar ardında her türlü görüşmeyi yapıyorlar. İsrail bölgenin meşru devleti değildir bir terör örgütüdür. İsrail ile her türlü ilişki kuranlar akan kana ortaktır.  ABD ile stratejik ortak olup kınama yayınlayanlar ancak kendilerini kandırırlar” dedi.

Bugün 09:51 TSİ - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
İzmit'te 15 yerde iftar verilecek! mask
İzmit'te 15 yerde iftar verilecek!
WhatsApp değişti! İşte son hali... mask
WhatsApp değişti! İşte son hali...
Oyuncu Barış Atay gözaltında! mask
Oyuncu Barış Atay gözaltında!
Ayaz: Yahya Kaptan’da mahalle baskısı var! mask
Ayaz: Yahya Kaptan’da mahalle baskısı var!
30 yıldır aralıksız oruç tutuyor mask
30 yıldır aralıksız oruç tutuyor
Hırsızlar, alem yaparken yakalandı! mask
Hırsızlar, alem yaparken yakalandı!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
PTT 5 bin personel alıyor! Sınav Kocaeli'de... mask
PTT 5 bin personel alıyor! Sınav Kocaeli'de...
Kuzey Marmara Otoyolu'nda son durum mask
Kuzey Marmara Otoyolu'nda son durum
Eşini taciz eden akrabasını öldürüp gömdü mask
Eşini taciz eden akrabasını öldürüp gömdü
Kayıp genci "arkadaşım" dediği kişi öldürmüş! mask
Kayıp genci "arkadaşım" dediği kişi öldürmüş!
BİM ve A-101'den sonra... mask
BİM ve A-101'den sonra...
İzmit’in unutulmaz esnafları Emin Agan (Kağıtçı) mask
İzmit’in unutulmaz esnafları Emin Agan (Kağıtçı)

GALERİ

24’ncü Şahabettin Bilgisu Çevre Ödüleri dağıtıldı mask
24’ncü Şahabettin Bilgisu Çevre Ödüleri dağıtıldı
Gazeteniz KOCAELİ 44 YAŞINDA mask
Gazeteniz KOCAELİ 44 YAŞINDA
Haydarpaşa-İzmit demiryolu mask
Haydarpaşa-İzmit demiryolu
Fotoğraflarla İzmit Körfezi’nin 108 yıllık tarihi mask
Fotoğraflarla İzmit Körfezi’nin 108 yıllık tarihi
Suikaste kurban giden Kandıralı Başbakan: NİHAT ERİM! mask
Suikaste kurban giden Kandıralı Başbakan: NİHAT ERİM!
Biz "İzmitiz" sosyal medya grubunun 25.500 üyesi var mask
Biz "İzmitiz" sosyal medya grubunun 25.500 üyesi var
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL