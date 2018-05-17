Zeytinoğlu: Seferler hala çok yetersiz

Kocaeli Sanayi Odası’nın mayıs ayı meclis toplantısı Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın katılımıyla Wellborn Otel’de gerçekleştirildi. KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul başkanlığında yapılan toplantıya KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Vali Hüseyin Aksoy, AKP İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy, ve çok sayıda meclis üyesi katılım gösterdi. ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasını protesto eden Filistinlileri hedef alan ve onlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan İsrail’in yaptığı katliamı şiddetle kınıyoruz” diyerek sözlerine başlayan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “ Başta BM ve AB olmak üzere Dünyadaki birçok ülkenin sert tepki gösterdiği bu vahşet karşısında, ABD’nin bu tutumundan vazgeçmesini ve İsrail-Filistin barışını destekleyici adımlar atmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

YETERİ KADARF KATKI GELMİYOR

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu meclis toplantısında yaptığı konuşmada, “Nisan ayında; İhracat 13,9 milyar dolar. İthalat 20,5 milyar dolar. Yıllık ihracatımız 161,4 milyar dolara yükseldi. İhracatımız sürekli artıyor ancak ithalat ihracattan daha hızlı artıyor.İthalattaki artış ivmesi dış ticaret açığını ve dolayısıyla cari açığımızı büyütüyor.Mart ayında yıllık cari açık 55,4 milyar dolara yükseldi.Turizm gelirlerinden de hala cari açığayeteri kadar katkı gelmiyor.Finansman tarafında ise doğrudan yatırım girişlerinin 2015 yılından bu yana azaldığını görüyoruz.İlk üç aylık dönemde ise;2017’de 3 milyar ve2018’de2,2 milyar dolar doğrudan yatırım girişi oldu” dedi.

İSTİHDAM RAKAMLARINI PAYLAŞTI

İlimizin dış ticaret rakamlarına dair açıklamalarda bulunan Ayhan Zeytinoğlu, “Kocaeli Gümrüklerine göre İlimiz dış ticaretiNisan ayında, ihracat 2,43 milyar dolar, ithalat 4,67 milyar dolar. İlk dört aylık dönemde; İhracat 9,29 milyar dolar. İthalat 17,71 milyar dolar. İlimiz genelinde ithalatın yüksek olmasının ana nedenihidrokarbon ithalatındaki maliyetler. Biliyorsunuz; nisan ayı petrol fiyatları geçen senenin aynı ayına göre yüzde 45 oranında arttı. İşsizlik oranı şubat yüzde 10,6. Bir önceki aya göre 0,2 puan, geçen yılın aynı ayına göre 2 puan geriledi.Memnuniyet verici.Şubatta istihdam edilen kişi sayısı; 2018’de 1 milyon 210 bin kişi arttı. Bir önceki yılın 3 katı. 2017’de 411 bin kişi idi.İşsizlik oranının aşağı çekilmesinde güçlü büyümenin ve istihdama yönelik verilen özel teşviklerin etkisi var.Önümüzdeki aylarda sezonsal etkilerle tek haneye inebileceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

9.8 REKOR ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ

“Bütçe nisan2,7 milyar TL açık verdi” diyen Zeytinoğlu sözlerini, “Gelirler 61,6 milyar TL. Giderler 67,4 milyar TL. Bütçeye vergi gelirlerinden önemli katkı yansıdı. Yeni yapılandırma ile önümüzdeki aylarda daha fazla vergi geliri elde edilebilir.Maliye Bakanımız da dün yaptığı açıklamada yılsonu vergi gelirlerinin bütçe hedeflerinin üzerinde olacağını söylemişti.Giderler tarafında öngörülen kadar harcama olsa denk bütçe yapabiliriz.Sanayi Üretim Endeksi (mart)Yıllık yüzde 7,6 arttı.İlk çeyrekte yüzde 9.8 ile rekor artış gerçekleşti.Sanayi üretimindeki bu güçlü artış büyüme beklentimizi de yükseltti.İlk çeyrek büyüme beklentimiz yüzde 7 civarı” dedi.

SON BAŞVURU 31 MAYIS

Zeytinoğlu, “Sizlerin de bildiği gibi, 27 Mart tarihi itibariyle önceki dönemlere ilişkin tüm şartları sağladığı halde, SGK prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanmamış olan işverenlere bir defaya mahsus olmak üzere geriye dönük olarak teşviklerden yararlanma imkanı getirildi. Bu kapsamda Odamız Ortak Satınalma faaliyeti kapsamında; Bu teşvikten Odamız üyelerinin uygun koşullarda ve güvenilir hizmet anlayışıyla yararlanabilmesi amacıyla alanında uzman iki firmamız ile bir protokol yaptık.Teşvike son başvuru tarihi 31 Mayıs 2018'dir” ifadelerini kullandı.

ULAŞIM KONULARINI DİLE GETİRDİ

Ayhan Zeytinoğlu, “Gerek İlimiz Başbakan Yardımcısı olmanızdan dolayı ve gerekse daha önceki Bakanlıklarınız ve İlimizin özellikle ulaşım sorunlarına çok hakimsiniz.Sizin de katkılarınızda bu kapsamda önemli mesafeler kat ettik.Destekleriniz için tekrar çok teşekkür ediyoruz.Biliyorsunuz;Yalova-İzmit Otoyolu Projesi Hükümet Programında yer aldı.Henüz ihale edilmedi.Bölgemizden geçen yüksek hızlı tren hattına (sadece yük taşımacılığı için) üçüncü demiryolu hattı planlara dahil edildi. Üçüncü hat çalışmasının ihale edilme kararı alındı. Dördüncü hat projelendirildi. Yapılması ile alakalı üçüncü hat ihalesinin içine katılması kararı alındı” şeklinde sürdürdü.

SEFER SAYISI HALA ÇOK YETERSİZ

“OSB ve limanlara demiryolu kılçık hat çalışmaları başlatıldı” diyen Zeytinoğlu, “Bu kapsamda TCDD ve Odamız tarafından 10 firma ve 3 OSB ziyaretleri gerçekleştirildi.Asım Kibar OSB ve Arslanbey OSB’den Köseköy Lojistik Merkeze bağlantı yapılması için fizibilite çalışmaları Ulaştırma Bakanlığı tarafından kabul edildi. Bundan büyük memnuniyet duyuyoruz.Bu çalışmalara çok emeğimiz olduğu için TCDD iki OSB’mize müjdeyi bizim vermemizi istedi. Cengiz Topel Havaalanının sivil havacılığa açıldı. Sefer sayısı hala çok yetersiz. Son dönemde ise yerel ulaşım sorunlarımızın çözümü noktasında Büyükşehir Belediyemize katkı vermeye çalışıyoruz.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gölcük-İzmit arasında yeni metro hattı için proje ihalesini başlattı. Diğer taraftan Körfez-Köseköy arası metro hattı projesi için de girişimlerde bulunuyoruz. Önümüzdeki dönemde bu sürecin takipçisi olacağız” değerlendirmesinde bulundu.

ÜÇ PROJE HAZIRLADIK

İŞKUR verileri ışığında işsizliği önlemek yönünde yürüttükleri çalışmalara dair değerlendirmelerde bulunan Ayhan Zeytinoğlu, “Kocaeli-İŞKUR verilerine göre, Nisan sonu itibariyle; Alınan açık iş sayısı 34.817 İşe yerleştirilen 14.550 Yani bölgemizdeki sanayicinin 20 bin kişilik istihdam talebi karşılanamamış. Oysa sistemde 54 binin üzerinde kayıtlı işsizimiz var ve bu işsizler firmalarımızın talebini karşılayamıyor.İlimizdeki sanayi kuruluşlarımızın ara eleman ihtiyacını karşılamada yaşadıkları sorunlardan yola çıkılarak ardışık üç proje hazırladık.Bir projemizde ise ilk çalışmamızda elde ettiğimiz bulguları ve oluşturduğumuz önerileri deneysel metotlarla doğruladık.Bu deneysel uygulamalar sonrası; öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin tutumlarında önemli ölçüde yükseliş olduğunu gördük” dedi.

ETKİN STAJ UYGULAMALARINA GEÇMELİYİZ

“Staj öncesi öğrencilere; kariyer gelişimi, işyeri kuralları, çalışma etiği, iş hukuku gibi alanlarda eğitim vermek gerekiyor. Geleneksel staj uygulamalarından, etkin staj uygulamalarına geçmeliyiz” diyen Zeytinoğlu, “İşletmelerdeki usta eğiticileri eğitmeli ve teşvik etmeliyiz. Staja öğrencilerin bilinçli girmelerini sağlamalıyız. Yönlendirme aşamasında, ortaokul rehber öğretmenlerin bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi gerekiyor.Ortaokul velilerinin motivasyonu için özel çalışmalar yapılmalı.Son olarak işadamlarının, akademisyenlerin, rehberlerin vereceği seminerlerle mesleki eğitime yönelik tüm tarafların algısının olumlu yönde geliştirilmesinin gerektiğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

PERFORMANS SİSTEMİ GELİŞTİRİLMELİ

Zeytinoğlu sözlerini, “İŞKUR’a kayıtlı olan işsizlerin büyük çoğunluğunun kronik işsizlerden oluştuğunu gördük. Bu grup işletmelerin istihdam taleplerini karşılayamıyor.Kendilerini geliştirmeleri için sunulan kurslara rağmen işe yerleşemiyor.Aldıkları mesleki eğitim amaçlı kursları sosyal yardım olarak görüyor.Diğer taraftan bu işsizler, gerçekten iş arayan meslek lisesi ve Meslek Yüksek Okulu mezunları ile eşit koşullarda iş daveti alıyorlar.Bu bakımdan bizim önerimiz, İŞKUR’un en kısa sürede, her bir kayıtlı işsiz için performans puanı sistemi geliştirmesidir.Bu sistemle gerçekten çalışmak isteyen kişilerin işe yerleştirmelerine öncelik verilmesini istiyoruz” ifadeleriyle sonlandırdı.

ABD VE İSRAİLE’E DÜNYA CEZAYI VERMELİ

Zeytinoğlu’nun ardından kürsüye gelen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Ramazanınızı tebrik ediyorum. Göreve yeniden seçilen Kocaeli Sanayi Odası üyelerini tebrik ediyorum. KSO Türkiye’nin en önemli STK’larından bir tanesi. Ayhan başkanımız TOBB’un da yönetim kurulu üyesi. Son günlerde Kudüs’te yaşanan sistematik katliamı kınıyorum. İsrail ateşe barutla yaklaşıyor. İsrail inatçı politikalarını şiddetlendirerek devam ediyor. Bu özellikle ABD’nin, büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması yeni problemlerin başladığının göstergesi. Birileri sistematik olarak tahriklerini sürdürüyor. Özellikle Nakba Günü’nde 70’in üzerinde Filistinli’nin katledilmesini kınıyoruz. Dünya’nın İsrail’e gereken cezayı vermesi gerekir. ABD’in kararını ve olaylardaki tutumunu kınıyoruz. Bu kabul edilemez. Bölgenin huzura ihtiyaç var” dedi.

TÜRKİYE BÜYÜMEK ZORUNDA OLAN BİR ÜLKE

Dünya siyasetine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başbakan Yardımcısı Işık, “Dünya gerginlik ve belirsizlik dönemi yaşıyor. Şu anda ABD-Çin rekabeti ekonomik savaşa dönüşmüş durumda. Bölgemizde AB-Rusya gerilimi yaşanıyor. Bütün bunlar aslında bizim önümüzdeki sürecin geçmişe göre daha fazla tehditler olduğunu gösteriyor. İyimserler her tehdidi fırsat görür. Biz bu tehditleri fırsata çevirmek adına çalışıyoruz. Türkiye için bazı olmazsa olmazlar var. Türkiye büyümek zorunda olan bir ülkedir. Bu kadar genç nüfusu olan bir ülkenin büyümeden başka çaresi olamaz. Bu büyüme azalırsa insanlar işsiz kalır. Bunun oluşturacağı sosyal maliyeti göze almak zorundasınız. Büyümenin de bazı dezavantajları var. Bunlar yönetilemez yan etkiler değil. Türkiye bunları başaracak. Büyüme ithalat odaklı mı yoksa ihracat odaklı bir büyüme mi olacak. Eğer ihracat odaklı büyümeyi başarırsak yan etkileri yaşamayız. Parasal genişleme dönemi bitti artık parasal sıkılaştırma politikaları uygulanıyor. Bu tüm piyasalar için bir risktir. Merkez bankamız proaktif olmalı ” diye konuştu.

YERLİ, YENİLİKÇİ, YEŞİL ÜRETİM

Fikri Işık konuşmasının devamında, “Biz ürettiğimizden çok tüketiyoruz. Biz tasarruf açığı olan bir ülkeyiz. Bunu aşmak için üretimi arttırmalıyız. Bunu herkes söylüyor. Bizim AK Parti iktidarı döneminde önemli adımlar attığımızı biliyorsunuz. AR-GE Reform Paketini çıkardık. Detaylı çalışmalar yaptık. Devrim niteliğinde bir AR-GE Reform Paketi oluşturduk. Biz yenilikçi her bir sanayicimizin yanındayız. Patent kanunu çıkardık. Bu konuyu sizlerle 6 buçuk saat yaptığımız bir toplantıda ele aldık. Artık üretimle ilgili her aşamada sizleri destekliyoruz. Bir sloganımız vardı. Yerli, Yenilikçi ve Yeşil Üretim. Yeşil üretimartık gelecek kuşakların bizim üremizdeki hakkındadır” dedi.

KOCAELİ TÜRK SANAYİSİNİ KALBİDİR

“Kocaeli Türk Sanayisinin kalbidir” diyen Işık, “ Kim ne derse desin Türk Sanayii’nin başkentidir. 892 AR-GE Merkezi’nin 101’i Kocaeli’de. 217 tasarım merkezi kuruldu. Bunların sadece 12 tanesi Kocaeli’de. Kocaeli’nin potansiyeli daha yüksek bir rakamı kaldırır. Teknoloji Geliştirme Merkezi noktasında Kocaeli’de 5 yer var. 2 üniversitemiz var. Bilişim Vadisi artık çalışmaya başladı. Kocaeli bu konuda önümüzdeki süreçte daha başarılı sonuçlar elde edecektir. Kuzey Marmara Otoyolu tamamlanacak. Güney Marmara Otoyolu projesi yapılıyor. Osmangazi ile de transit trafiğin yükünü şehrimizin üzerinden alacağız.

SANAYİCİLERİMİZ GEREKENİ YAPACAKTIR

Işık sözlerini, “OSB’lerin giriş çıkışında büyük sorun vardı. O sorunu çözdük. Şimdi aynı noktada Ankara yönünde de yakında bir inşaata başlıyoruz. Orada 4 ayrı köprü yapacağız. Yan yolları büyükşehirimiz yapacak. Konuyu Ulaştırma bakanımıza ilettim, gerekli talimatları verdiğini belirtti. Terminal kavşağımız da yakında bitecek. Köseköy Kavşağıyla ilgili bir talihsizlik oldu. Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin yapılması yönünde karar verildi. Yakında oraya başlıyoruz. Şimdi yeni çalışmamız hızlı treni Köseköy’den Gebze’ye arkadan almak. Bunların hepsini adım adım takip ediyoruz. Bize düşen görev sizin işinizi kolaylaştırmak. Biz bunun gayreti içerisindeyiz.24 Haziran’da seçime gidiyoruz. Türkiye bu seçimden sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hayata geçecek. Sizler sanayiciler olarak gerekeni her zaman yaptınız. Bundan sonra da yapacağınızı düşünüyorum” diyerek sonlandırdı.