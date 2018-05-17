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Bugün 10:16 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 10:21 TSİ )

Artık petrol, ÖTV tutarını geçmeyecek!

Uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında yaşanan dalgalanmaları vatandaşın alış fiyatlarına yansıtmamak için alınan önlemleri içeren Bakanlar Kurulu kararı bugünkü sayıda yayımlandı.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca (EPDK) ilan edilen akaryakıt bayi satış fiyatlarına esas alınan yurt içi rafineri çıkış fiyatlarında, uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak meydana gelen artış durumunda, söz konusu malların tabi olduğu ÖTV tutarlarında, gerçekleşen artış tutarı kadar azalış yapılarak zam vatandaşa yansıtılmayacak.

ÖTV tutarı 17 Mayıs 2018’de belirlenen fiyatı geçmeyecek

Meydana gelen azalış durumunda ise söz konusu malların tabi olduğu ÖTV tutarları, 17 Mayıs 2018 tarihinde uygulanan tutarı geçmeyecek şekilde uygulanacak. Kararla birlikte yayımlanan listede bu kapsama giren mallar, 95 ile 98 oktan kurşunsuz benzin, motorin, bütan, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ve propan olarak belirlendi.

Bugün 10:16 TSİ - Ekonomi

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