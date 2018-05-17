Kaza geliyorum diyor!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski valilik binasının yıkılmasıyla ortaya çıkan boş alanı meydan ve otopark olarak değerlendiriyor. Alan için hazırlanan proje kapsamında meydan ve otopark çalışması devam ediyor. Çalışmalar kapsamında meydanın üzerine döşenecek taşlar şantiye alanına bırakıldı. Paletlerin üzerine dizili taşlar üst üste ve eğik şekilde koyulunca çevrede bulunan esnaf "Bu taşları buradan alın yamuk koydunuz milletin üzerine düşecek" diyerek tepki gösterdi. Esnafın isteği dikkate alınmazken durumun gerçekten de tehlike arz ettiği apaçık ortada...