Kumcağız’a 21 dönümlük mesire alanı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ulaşım, alt yapı, kültür ve spor tesisleri gibi birçok alanın yanı sıra, kent genelinde vatandaşların rahatlayıp ve stres atacağı mesire alanları da oluşturuyor. Bu kapsamda Kandıra ilçesinin turizm beldelerinden Kumcağız’a 21 dönüm genişliğinde a tipi mesire alanı yapılacak. Mesire alanın içerisinde birçok sosyal donatı inşa edilecek.
BİRÇOK SOSYAL DONATI İNŞA EDİLECEK
Kumcağız’da başlayacak mesire alanında 12 adet bungalov ev, kır lokantası, mescit ve giriş kontrol binası inşa edilecek. Mesire alanında vatandaşların araçlarını park etmesi için otopark, sportif faaliyetler için mini futbol sahası, çevre duvarları ve çevre duvar üstü ferforje yapılacak. Mesire alanına oturma bankı, kamelya ve çocuk oyun grupları yapılarak, sosyal donatı daha da zenginleştirilecek.
180 GÜNDE BİTİRİLECEK
Çalışmaların 180 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor. Bölgenin adeta cazibe merkezi olacak çalışmayla Kocaeli’nde yaşayan vatandaşlar bir mesire alanına daha kavuşmuş olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz