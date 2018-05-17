Ramazanın bereketini Wellborn Luxury ile yaşayın

11 ayın sultanı ramazan bereketi ile geldi. Kocaeli’nin Türkiye’ye açılan markası Wellborn Luxury Hotel her ramazan olduğu gibi bu ramazan ayında da sunduğu 13 ayrı menü alternatifi ile sizlere muhteşem bir iftar yaşatmaya hazır. Geleneksel tatlılardan usta eller tarafından hazırlanan enfes yemeklere, birbirinden özel içeceklerden tamamen organik salatalara dek uzanan eşsiz menü seçeneği ile bu ramazanda Wellborn Luxury Hotel farkını hissedeceksiniz.

TOPLU İFTAR ORGANİZASYONLARI

Ramazan’ın vazgeçilmezi olan kalabalık aile iftarlarınızı ev yerine keyifli bir mekânda yapmak isterseniz Wellborn Luxury Hotel tam size göre. Wellborn’de her damak zevkine hitap eden birbirinden güzel menüleriyle bu Ramazan da fark yaratacak gibi görünüyor. İftariyelikten çorbaya, ana yemekten zeytinyağlılara, fırından sıcak sıcak çıkan enfes pidelerden tatlılara kadar uzanan, zengin çeşitler ile toplu iftar organizasyonları için aklınıza gelecek en güzel yer: Wellborn Luxury Hotel.

MUHTEŞEM BİR İFTAR SOFRASI

13 farklı menü alternatifi sayesinde her damak zevkine hitap eden lezzetler bulacağınız Wellborn Luxury Hotel’in sunduğu ayrıcalıklı hizmet, eşsiz manzarası ve unutulmaz iftar menüleri ile siz misafirlerine 5 yıldızlı bir ramazan ayı yaşatmayı hedefliyor. Sizde muhteşem bir iftar sofrasında orucunuzu açmak için Sahil Mahallesi, Cevher Dudayev Caddesi No:53, Başiskele adresinde bulunan Wellborn Luxury Hotel’e gelebilir ya da 444 0 670 numaralı telefonu tuşlayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.