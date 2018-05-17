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Körfez’de ALTIN günler KİRAZ tadında geçecek!

Körfez’de Altın Kiraz şöleni başladı. Körfez İlçesi Ramazan Ayı’nda futbola doyacak. Bir birinden güçlü takımlar şampiyon olmak için mücadele edecek.

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Altın Kiraz Futbol Turnuvası kapılarını 7. kez açtı. Kocaeli’nin en önemli futbol turnuvaları arasında yer alan ve spor insanı Metin Özkan’ın Kocaeli’ne armağanı olan Altın Kiraz’da, bu yıl da birbirinden heyecanlı ve çekişmeli maçlar oynanacak. 24 takımın 6 gruba dağıldığı organizasyonun açılış günü şöhretler maçı ile başladı. Renkli görüntülere sahne olan maç 3-3 berabere bitti.

BARAN: AYRI BİR RENK

Altın Kiraz’ın Körfez için çok değerli olduğuna vurgu yapan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran “Spor kardeşlik, spor birlik olma, spor kaynaşma, spor bedeni dinç tutma hareketidir. Bu anlamda ilçemizdeki her sportif etkinliği çok önemsiyoruz. Bunlardan en önemlilerinden Altın Kiraz da hem ilçemize hem de Kocaeli’ne ayrı bir renk, ayrı bir heyecan getiriyor. Metin Özkan kardeşime ve ekibine teşekkür ediyor, tüm takımlara başarılar diliyorum” dedi.

KAYMAKAM CAN: VAKİT SU GİBİ GEÇECEK

Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, Ramazan ayındaki en güzel vakit geçirme araçlarından birisini Altın Kiraz olarak gördüğünü belirtti ve “Mübarek Ramazan Ayı’nın tüm Müslüman Alemi’ne hayırlar getirmesini diliyorum. Bu ayda, akşamları çok güzel vakit geçirilebilecek bir yer var. Altın Kiraz Futbol Turnuvası, yıllardır başarıyla organize ediliyor. Bu yıl da Ramazan Ayı’na denk geldi. Herkesi buradaki heyecanı yaşamaya davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.

7. ALTIN KİRAZ FUTBOL TURNUVASI GRUPLARI:

A GRUBU

Körfez İlçe Emniyet Müd.

Körfez Belediyesi Zabıta Müd.

Hacı Bektaş Veli Vakfı

Amasyalılar Derneği

B GRUBU

Kars Ardahan Iğdır Vakfı

Gündoğdu Elektrik Group

Armutlu Emlak&İnşaat

Dergah Ocakbaşı

C GRUBU

Körfez Taşköprülüler Der.

Belediye-İş Sendikası

Şehr-İ Börek

Buy Gayrimenkul

D GRUBU

Yonca Kebap

Yörünge İnşaat

Kocaeli Masterler

Maximum Özel Güv.

E GRUBU

Kontrat İnşaat

Hüner Teknik

Öz-can Pişmaniye

Azizoğlu İnşaat

F GRUBU

Ensa Gross Marketleri

Vizyon İnşaat

Kocaeli Posoflular Der.

Emin Erol Sigorta

Bugün 11:24 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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