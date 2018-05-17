Körfez’de ALTIN günler KİRAZ tadında geçecek!

Altın Kiraz Futbol Turnuvası kapılarını 7. kez açtı. Kocaeli’nin en önemli futbol turnuvaları arasında yer alan ve spor insanı Metin Özkan’ın Kocaeli’ne armağanı olan Altın Kiraz’da, bu yıl da birbirinden heyecanlı ve çekişmeli maçlar oynanacak. 24 takımın 6 gruba dağıldığı organizasyonun açılış günü şöhretler maçı ile başladı. Renkli görüntülere sahne olan maç 3-3 berabere bitti.
BARAN: AYRI BİR RENK
Altın Kiraz’ın Körfez için çok değerli olduğuna vurgu yapan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran “Spor kardeşlik, spor birlik olma, spor kaynaşma, spor bedeni dinç tutma hareketidir. Bu anlamda ilçemizdeki her sportif etkinliği çok önemsiyoruz. Bunlardan en önemlilerinden Altın Kiraz da hem ilçemize hem de Kocaeli’ne ayrı bir renk, ayrı bir heyecan getiriyor. Metin Özkan kardeşime ve ekibine teşekkür ediyor, tüm takımlara başarılar diliyorum” dedi.
KAYMAKAM CAN: VAKİT SU GİBİ GEÇECEK
Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, Ramazan ayındaki en güzel vakit geçirme araçlarından birisini Altın Kiraz olarak gördüğünü belirtti ve “Mübarek Ramazan Ayı’nın tüm Müslüman Alemi’ne hayırlar getirmesini diliyorum. Bu ayda, akşamları çok güzel vakit geçirilebilecek bir yer var. Altın Kiraz Futbol Turnuvası, yıllardır başarıyla organize ediliyor. Bu yıl da Ramazan Ayı’na denk geldi. Herkesi buradaki heyecanı yaşamaya davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.
7. ALTIN KİRAZ FUTBOL TURNUVASI GRUPLARI:
A GRUBU
Körfez İlçe Emniyet Müd.
Körfez Belediyesi Zabıta Müd.
Hacı Bektaş Veli Vakfı
Amasyalılar Derneği
B GRUBU
Gündoğdu Elektrik Group
Armutlu Emlak&İnşaat
Dergah Ocakbaşı
C GRUBU
Körfez Taşköprülüler Der.
Belediye-İş Sendikası
Şehr-İ Börek
Buy Gayrimenkul
D GRUBU
Yonca Kebap
Yörünge İnşaat
Kocaeli Masterler
Maximum Özel Güv.
E GRUBU
Kontrat İnşaat
Hüner Teknik
Öz-can Pişmaniye
Azizoğlu İnşaat
F GRUBU
Ensa Gross Marketleri
Vizyon İnşaat
Kocaeli Posoflular Der.
Emin Erol Sigorta
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz