Derince Esnaflar Turnuvası Komite Başkanı Tugay Kavurt, Altın Kiraz’daki organizasyonu yerinde izledi ve Metin Özkan ile bir araya geldi. Samimi bir şekilde sohbet eden ikiliden güzel bir fikir çıktı. Esnaflar’ın şampiyonu ile Altın Kiraz’ın şampiyonu Süper Kupa maçında bir araya gelecek. Bu maç ile ilgili yapılacak olan organizasyon şölen havasında geçecek.
Bugün 11:27 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:29 TSİ )
Süper Kupa geliyor!
Kocaeli’nin iki dev futbol organizasyonu Altın Kiraz ve Esnaflar turnuvalarının kurucuları bu bir ilki gerçekleştirmek için kolları sıvadı.
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Bugün 11:27 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz