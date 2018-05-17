Süper Kupa geliyor!

Derince Esnaflar Turnuvası Komite Başkanı Tugay Kavurt, Altın Kiraz’daki organizasyonu yerinde izledi ve Metin Özkan ile bir araya geldi. Samimi bir şekilde sohbet eden ikiliden güzel bir fikir çıktı. Esnaflar’ın şampiyonu ile Altın Kiraz’ın şampiyonu Süper Kupa maçında bir araya gelecek. Bu maç ile ilgili yapılacak olan organizasyon şölen havasında geçecek.