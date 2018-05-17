Körfez Spor Akademisi Tesisleri’nde oynanan maçlara adeta çıkarma yapan Yeşil Beyazlılar, centilmenlikleri de öne çıkıyor. Amasyalılar, maçlarda önemli olanın centilmenlik olduğunu belirtiyor.
Bugün 11:28 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:29 TSİ )
Amasyalılar’dan destek…
Körfez İlçe’de düzenlenen 7. Altın Kiraz Futbol Turnuvası’na katılan Amasyalılar Derneği takımına büyük destek veriyor.
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Bugün 11:28 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz