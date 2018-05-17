Ateş gibi takım!

Altın Kiraz Futbol Turnuvası’nda ilk gün oynanan şöhretler maçında, Kocaelispor’un fanatik taraftarlarından Yüksel Ateş, Köseköy’ün sevilen ve geniş bir çevre tarafından tanınan ismi Sebahattin Altınkaya ve Spor Yorumcusu Teknik Direktör Necip Öztaş da forma giydi. Oynadıkları futbolla gözlerin pasını silen Öztaş, Ateş ve Altınkaya, gençlere taş çıkardı. 3-3 biten maçta Yüksel Ateş 1 gol 1 asist, Sebahattin Altınkaya da 2 asistle oynadı.