Altın Kiraz Futbol Turnuvası’nda ilk gün oynanan şöhretler maçında, Kocaelispor’un fanatik taraftarlarından Yüksel Ateş, Köseköy’ün sevilen ve geniş bir çevre tarafından tanınan ismi Sebahattin Altınkaya ve Spor Yorumcusu Teknik Direktör Necip Öztaş da forma giydi. Oynadıkları futbolla gözlerin pasını silen Öztaş, Ateş ve Altınkaya, gençlere taş çıkardı. 3-3 biten maçta Yüksel Ateş 1 gol 1 asist, Sebahattin Altınkaya da 2 asistle oynadı.
Bugün 11:39 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:41 TSİ )
Ateş gibi takım!
Altın Kiraz Futbol Turnuvası’nda ilk gün oynanan şöhretler maçında, Yüksel Ateş, Sebahattin Altınkaya ve Necip Öztaş da forma giydi.
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Bugün 11:39 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz