Kurban ağabey olmadan olmaz

İlimiz futbol ve spor emektarlarından Kurban Erguvan, Altın Kiraz Futbol Turnuvası Tertip Komitesi’nde bu yıl da yer alıyor. Erguvan tüm konuklarla yakından ilgilenirken, Metin Özkan’ın bir dediğini iki etmiyor. Körfez’in beyefendi Kurban abisi, Altın Kiraz markasının parlaması için özel bir çaba sarf ediyor. Konuklar ve takımlar da kendilerine gösterilen ilgiden ötürü hayli memnun olduğunu ifade ediyor.