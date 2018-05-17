İlimiz futbol ve spor emektarlarından Kurban Erguvan, Altın Kiraz Futbol Turnuvası Tertip Komitesi’nde bu yıl da yer alıyor. Erguvan tüm konuklarla yakından ilgilenirken, Metin Özkan’ın bir dediğini iki etmiyor. Körfez’in beyefendi Kurban abisi, Altın Kiraz markasının parlaması için özel bir çaba sarf ediyor. Konuklar ve takımlar da kendilerine gösterilen ilgiden ötürü hayli memnun olduğunu ifade ediyor.
Bugün 11:40 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:41 TSİ )
Kurban ağabey olmadan olmaz
İlimiz futbol ve spor emektarlarından Kurban Erguvan, Altın Kiraz Futbol Turnuvası Tertip Komitesi’nde bu yıl da yer alıyor.
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Bugün 11:40 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz