CHP'li başkanın telefonu çalındı!

Çarşamba pazarına alış verişe giden CHP kadın Kolları Başkanı Türkan Çimen'in cep telefonu çalındı. Başkan Çimen, "Pazarda alışveriş yapıyordum. Aldığım meyvenin parasını vermek için cüzdanımı çantamdan aldım. Bir anda ne olduğunu anlamadım. Çantamın içinden cep telefonum çalınmış. Emniyete konuyla ilgili şikayette bulundum" dedi. Polisin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.