Çarşamba pazarına alış verişe giden CHP kadın Kolları Başkanı Türkan Çimen'in cep telefonu çalındı. Başkan Çimen, "Pazarda alışveriş yapıyordum. Aldığım meyvenin parasını vermek için cüzdanımı çantamdan aldım. Bir anda ne olduğunu anlamadım. Çantamın içinden cep telefonum çalınmış. Emniyete konuyla ilgili şikayette bulundum" dedi. Polisin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.
Bugün 11:45 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 11:51 TSİ )
CHP'li başkanın telefonu çalındı!
CHP Kadın Kolları Başkanı Türkan Çimen'in pazarda telefonu çalındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz