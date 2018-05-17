İsmail Baran’dan spor yatırımına tam gaz devam

Yapılan kahvaltı sonrasında ilk olarak Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş konuşma yaptı. Taş, “Biz bu yola çıkarken, ‘Sporun Başkenti olacak’ dedik. Çok iddialı dediler ama Başkanımızın desteği ile ‘inanıldığında başarının geleceğini’ herkese gösterdik” dedi. Başkan Yardımcısı SelattinKabadayıoğlu da inanmanın başarıyı getirdiğini belirterek, “Körfez’de bugün gördüğümüz manzara, geleceğe daha güvenle bakmamızı sağlıyor” dedi.

GÖĞSÜMÜZ KABARIYOR

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da konuşmasında, “Sporun Başkenti Körfez dedik, söz verdik ve yaptık. Kısa bir süre içerisinde bir çok branşta hem Kocaeli hem Türkiye ve dünyada başarı elde edip madalyalar almak, gerçekten takdire şayan konular. Geçmişte Körfez’de bunu hayal edemezdik. Futbolun dışına çıkamıyorduk. Şimdi 15 branşta göğsümüzü kabartan şampiyonları konuşuyoruz” dedi.

SİZLER GELECEĞİMİZSİNİZ

Yapılacak yatırımlar ile branş sayısının artacağını belirten Başkan İsmail Baran, “Yakın zamanda yeni spor komplekslerimizin tamamlanmasıyla bütün branşlarda faaliyet göstereceğiz ve başarımızı arttıracağız. Büyükşehir Belediyemizin de desteğiyle şu anda inşaatı devam eden ve ihale aşamasında 8 projemiz var. Bunların maliyeti 33 milyon lira. Bu yatırımlar siz gençlerimiz için Çünkü sizler bizim geleceğimizsiniz” ifadelerini kullandı.