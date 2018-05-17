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Bugün 11:57 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:58 TSİ )

Darıca Karabacak ile tam bir spor ilçesi oldu

Darıca Belediyesi, Darıca İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği 19 Mayıs Gençlik Turnuvası’nda madalyalar sahiplerini buldu.

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Darıca Belediyesi Spor Salonu’nda düzenlenen madalya törenine, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Darıca Emniyet Müdürü Hasan Aydoğan, Darıca Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, Darıca Gençlik ve Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu, birim müdürleri, meclis üyeleri, muhtarlar ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, kısa bir selamlama konuşması yapan İlçe Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu, turnuva boyunca öğrenciler arasında sıkı mücadeleler yaşandığını söyleyerek, turnuvanın düzenlenmesinde katkıları olanlara teşekkür edip, madalya kazanan takım ve sporcuları tebrik etti. Darıca Kaymakamı Ömer Karaman da, selamlama konuşmasında turnuvaya katılan bütün sporcuları tebrik ederek, “Darıca ailesi olarak güzel bir turnuvayı geride bıraktık. Geleceğimiz olan siz değerli gençleri ruhen ve bedenen geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için, bütün ilgili birimlerimizle birlikte çalışıyoruz. Devletimiz gençlere en iyi imkanları sunmak için seferber olmuş durumda. Turnuvada emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

YAZ AYLARINDA DA SPOR ETKİNLİKLERİMİZ DEVAM EDECEK

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise konuşmasında bir güzel turnuvayı daha tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, yaz aylarında da gençlere yönelik spor etkinliklerinin devam edeceğini söyledi. Başkan Karabacak, bu tür organizasyonlar sayesinde gençlerin zararlı alışkanlıklardan kurtarılarak spora teşvik edildiğini ifade ederek, hedeflerinin ruhen ve bedenen sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak olduğunu söyledi. Darıca Belediyesi olarak spora ve gençlere her türlü katkıyı sunma gayreti içinde olduklarını söyleyen Başkan Karabacak, “Çalışmalarımızın karşılığını alıyoruz. Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, artık uluslararası arenada ülkemizi temsil ederek, başarılara imza atıyor, DASYİS Projemiz ile geleceğin sporcularını yetiştiriyoruz. Yaz ve kış spor okulları ile yine gençlerimizi spora teşvik ediyoruz. Turnuvaya katılan bütün sporcularımızı tebrik ediyorum. Organizasyonda büyük emekleri olan değerli hocalarımıza teşekkür ediyorum” diyerek konuşmasını tamamlarken, turnuvada ödül kazanan sporculara ve takımlara ödüllerini protokol üyeleri takdim etti.

Bugün 11:57 TSİ - Spor

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