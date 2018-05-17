Hünkar Çayırı’nda Sultan Fatih hayatını, Mehmet Yeşil Yeşil itibarını kaybetti!

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın gözleri önünde yaşanan olay, Mehmet Yeşil’in Recep Kara’ya küfür ettiği iddiası ile başladı. Her iki pehlivanın taraftarları, güreş alanında birbirlerine girdi !.. Olay sırasında tribünde konuşma yapan Başbakan Yardımcısı Işık, konuşmasını keserek elindeki mikrofonla, “Aman…Aman… Pele (!)” diye seslenerek, ünlü cazgırdan yardım istedi. Recep Kara ve Mehmet Yeşil Yeşil arasında başlayan yumruklu kavgayı ve güreş alanına giren seyircileri, güvenlik güçleri zorlukla ayırdı. Fatih Sultan Mehmet’in sefere çıkmadan önce otağ kurduğu yer olarak bilinen “HÜNKAR” çayırında olaya sebep olan Mehmet Yeşil Yeşil karşılaşmayı ve itibarını kaybetti !..

PROTOKOL TAM KADRO HAZIR BULUNDU…

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Halisi Hüseyin Aksoy, Gebze Kaymakamı, Belediye Başkanı ve Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın’ın izlediği 24.Hünkar Çayırı yağlı Pehlivan güreşlerinde her şey iyi giderken, puanlama güreşi sonunda Recep Kara’nın galip ilan edildiği anda, 2 pehlivanın birbirlerine yumruk atması ile başlayan ve seyircilerin güreş alanına girerek arbede çıkarması ile büyüyen olaylar, Hünkar çayırı güreşlerine gölge düşürdü ve olay güreşlerin önüne geçti.

KÜRSÜNÜN DEĞİŞMEZLERİ!

Piyasa güreşleri olarak bilinen Kırkpınar öncesi güreşlerde hemen hemen kürsüde aynı pehlivanları görüyoruz. Örneğin İsmail Balaban, Orhan Okulu, Ali Gürbüz, Şaban Yılmaz… Bunları arasında ara sıra yer bulanlar, Hüseyin Gümüşalan, Nedim Gürel, Fatih Atlı, Hamza Köseoğlu ve İsmail Koç, tabii ki sakatlığı nüksetmediği sürece Recep Kara… Kürsünün ilk basamaklarının gediklileri. Çok büyük sürpriz olmaza, Kırkpınar kürsüsü bunlar arasında paylaşılır.

ANTRENMAN GÜREŞLERİ!

Yağlı Pehlivan güreşleri organizasyonları adı ne kadar büyük olursa olsun, Kırkpınar öncesi pehlivanların “Antrenman” yaptıkları karşılaşmalardan öte gitmiyor.Bu bir kez daha Hünkar çayırında görüldü.Kırkpınar’a kendilerini hazırlayan Başpehlivanların özellikle çekingen “aman sakatlanmayım” düşüncesi ile genç rakiplerine yenilip çayırdan çekildikleri gözlerden kaçmıyor.

RECEP MÜZMİN SAKAT!

Son 15 yılın Kırkpınar ve Türk yağlı güreşine damgasını vuran Başpehlivan Recep Kara’nın, son 3-4 güreşinde hep ayağından sakatlandığı, bu yüzden güreşlere devam etmediği, kimi doktor raporu, kimi kendi isteğiyle güreşlerden çekildiği görülüyor. Bir gün önce “sakatlanan” Recep Kara’nın ertesi gün bir başka organizasyondaki güreşte çayıra çıkması ve aynı şekilde ilk güreşinden sonra “sakatlandım” diyerek çayırdan çekilmesi, güreş severler arasında, “Bu adam devamlı sakatsa neden güreşiyor?” sorusunun sorulmasına neden oluyor ?..

TESİS…TESİS…TESİS…

Doğrusu istenirse, Gebze Belediyesi, organizasyon olarak Hünkar Çayırı güreşlerine çok iyi hazırlanmış, mükemmel denilecek hazırlık yapmış. Ancak, Türkiye’nin hiçbir güreş alanının sahip olamadığı bu kadar büyük ve kullanışa müsait olmasına rağmen, bunca seyirci için alandaki 6-7 kabinli tuvalet, Hünkar Çayırı güreşlerine gölge düşüren kavgadan sonraki ikinci olumsuzluktu.

HÜNKAR’DA GÜREŞLERİNİ “ARABASI” OLANLAR MI İZLEYECEK?

Hünkar Çayırı, 2-3 havaalanı yapılacak kadar büyük bir alan. Güreş sahası ile otobüslerin (Özellikle Belediye Otobüsleri) güreş severleri son durak olarak bıraktıkları durak arası neredeyse 2 kilometre uzaklıkta. Güreşleri izlemeye belediye otobüsüyle gelen vatandaşlar, güreş alanına en az 2 kilometre, yani 2000 metre yürümek zorunda. Gebze Belediyesi’nin bu konuya çözüm bulması gerek. Arabası olanlar güreş alanın dinine kadar gidip, park bile yaparken, gariban, yaşı ilerlemiş güreş sevdalısı vatandaşlar, araçları olmadığı için alana 2000 metrelik mesafeyi yarım saat yürüyerek gitmek zorunda kalıyor. Organizasyonu yapanların, belediye otobüslerinin güreş alanı yakınlarına gelip, güreş severleri burada indirmelerini sağlayacak trafik düzenlemesi yapmaları gerekiyor.

YAĞLI GÜREŞ ÖLDÜ!

Eğrisi ve doğrusu ile Hünkar yağlı pehlivan güreşlerinde konuşmalarıyla Gebze Belediye Başkanı, Kocaeli Valisi, Güreş Federasyonu Başkanı, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık damga vurduysa, esas damgayı Recep Kara ile yaptığı karşılaşmadan mağlup ayrılan Mehmet Yeşil Yeşil’in başlattığı KAVGA vurdu ve Fatih Sultan Mehmet’in vefat ettiği Hünkar çayırında, bu kez YAĞLI GÜREŞ öldü!