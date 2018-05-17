Edinilen bilgilere göre, Karamürsel ilçesi Kayacık Mahallesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katındaki evinin camlarını silen Sabriye Acar (62), dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çevredeki ve apartmandaki komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Acar'ı Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acar'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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Cam silerken beton zemine düştü!
Karamürsel'de bir apartmanın üçüncü katındaki evinin camlarını silen Sabriye Acar, dengesini kaybederek beton zemine düştü.
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Bugün 12:07 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz