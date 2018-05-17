Cam silerken beton zemine düştü!

Edinilen bilgilere göre, Karamürsel ilçesi Kayacık Mahallesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katındaki evinin camlarını silen Sabriye Acar (62), dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çevredeki ve apartmandaki komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Acar'ı Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acar'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.