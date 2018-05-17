CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 9 Haziran tarihinde Milli İrade Meydanı'nda (Perşembe pazarı) miting gerçekleştirecek. İnce, mitingin ardından ise Kartepe'de iftar programına katılacak.
Bugün 12:20 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 15:15 TSİ )
İnce, Perşembe pazarına geliyor
CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 9 Haziran tarihinde Kocaeli'de gerçekleştireceği miting alanı belli oldu.
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Bugün 12:20 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorumlar
(2 )
Erol Demirbek - baştan erdoğana gitmek selamını taşımak gibi hatalar yaptı ama şimdi daha iyi alışıyor
ayhan - kasketi taktı milli oldu.tak çıkar
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