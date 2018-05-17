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Milli Eğitim şampiyon: 2-0

Gölcük İlçe Kaymakamlığı ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikler kapsamında ortaklaşa düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası, final maçları ile sona erdi