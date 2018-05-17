Milli Eğitim şampiyon: 2-0

Karşılaşmaları Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcük Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burçak Kırca, Gölcük Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hasan Ceyhan, Gençlik Merkezi Müdürü İsmet Ormancıoğlu ve Gölcüklü voleybol severler izledi.
17 AĞUSTOS’TA YOĞUN İLGİ…
Gölcük 17 Ağustos Spor Salonu’nda düzenlenen, 7 takımın katıldığı voleybol turnuvası, çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu. Gölcük Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü voleybol takımları arasında oynanan final müsabakasından, 2-0’lik setle galip ayrılan Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü voleybol takımı, şampiyon oldu. Turnuvada Gölcük Belediyesi ikinci, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi ise üçüncü sırayı elde etti.
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