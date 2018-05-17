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Gölcük’ün köylerinin en büyüğü Hasaneyn

Gölcük’te bulunan köyler arası dayanışma ve yardımlaşmayı pekiştirmek adına düzenlenen, “Gölcük Köyleri Arası 2. Futbol Turnuvası”, Kavaklı Stadı’nda Hamidiye ve Hasaneyn arasında oynanan final maçı ile son buldu. Hasaneyn kupaya uzandı

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"Gölcük Köyleri Arası 2. Futbol Turnuvası", Kavaklı Stadı’nda oynanan 3’üncülük 4’üncülük ve final maçıyla sona erdi. 3’üncülük maçında, Lütfiyespor’u 4-0 yenen Selimiyespor 3’üncü olurken, final maçında Hamidiye’yi penaltı atışları ile 4-2 yenen Hasaneyn şampiyon oldu. Turnuvada dereceye girenlerin ödüllerini, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş ve Ak Parti Milletvekili Adat adayı Şemsettin Ceyhan takdim etti.

KALABALIK İZLEDİ

24Nisan Salı akşamı, 12 köy takımının katılımıyla başlayan, bu yıl ikinci kez düzenlenen, "Gölcük Köyleri Arası 1. Futbol Turnuvası" heyecanı, Hasaneyn Köyü'nün Şampiyonluğu ile sona erdi. Kavaklı’daki final maçını Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Milletvekili aday adayı Şemsettin Ceyhan , Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Levent Değirmenci, Gölcük İlçe Spor Müdürü Hasan Ceyhan, Gölcük Muhtarlar Derneği Başkanı Bilge Saral, Kavaklı Muhtarı Müzeher Değer ve kalabalık bir taraftar kitlesi izledi.

4-2 KAZANDI

Yoğun seyirci desteği altında sahaya çıkan Hasaneynspor ve Hamidiyespor, centilmence mücadele ederek, normal süreyi 0-0 bitirdi. Direkt penaltılara geçildi. Penaltılar sonucu Hasaneynspor, Hamidiyespor'u 4-2 yenerek şampiyonluk kupasını aldı. Kupa töreni coşkuyla yapılırken, protokolden önde gelen isimler de kupa, madalya ve hediye takdiminde bulundu. 

Bugün 13:18 TSİ - Spor

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