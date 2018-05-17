Başkan Erdem Arcan, tüm ekibi boğaz’da ağırlayarak jest yaptı. Teknik heyetten futbolcu ve yöneticilere kadar herkesin katıldığı boğaz turu, renkli anlara sahne oldu. İstanbul Boğazı şampiyon MAP Kavaklı’ sesleriyle inledi.
Bugün 13:25 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:27 TSİ )
Şampiyon MAP Kavaklı, Boğaz’da kutlama yaptı
2.Küme Futbol Ligi’nde şampiyon olarak direkt 1.Küme Futbol Ligi’ne yükselen MAP Kavaklıspor, şampiyonluk coşkusunu Boğaz Turu’yla kutladı.
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Bugün 13:25 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz