Şampiyon MAP Kavaklı, Boğaz’da kutlama yaptı

Başkan Erdem Arcan, tüm ekibi boğaz’da ağırlayarak jest yaptı. Teknik heyetten futbolcu ve yöneticilere kadar herkesin katıldığı boğaz turu, renkli anlara sahne oldu. İstanbul Boğazı şampiyon MAP Kavaklı’ sesleriyle inledi.