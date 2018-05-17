CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kocaeli'ye geleceği öğrenildi. 6 Haziran'da ilimize gelecek olan Kılıçdaroğlu'nun Gebze'de miting yapacağız öğrenildi. CHP liderinin miting dışında Kocaeli'de yapacağı temasların ayrıntıları henüz netlik kazanmadı.
Bugün 13:34 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 16:49 TSİ )
Kılıçdaroğlu, Kocaeli'ye geliyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli'ye geliyor.
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Bugün 13:34 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorumlar
(1 )
ayhan - izmite gelmesinde
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