Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 13:41 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:43 TSİ )

BAL’lı Büyük Derbent el üstünde tutuluyor…

Bölgesel Amatör Lig’e yükselen Büyük Derbentspor’un Başkanı Selçuk Baysal ve yönetim kurulu üyeleri ziyaretlerini sürdürüyor.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Play-Off maçında Altınova Belediyespor’u mağlup ederek adını 3.Lig’e yazdıran Gebzespor, Büyük Derbentspor’un da önünü açtı.  Amatör Süper Lig Play-Off Grubu’nun şampiyon olarak tamamlayan Büyük Derbentspor, Gebzespor’un şampiyonluğunun ardından Play-Off oynamaktan kurtuldu ve direkt BAL’a yükseldi.

MEYVELERİNİ ALIYORUZ

Bölgesel Amatör Lige çıkan Büyük Derbentspor Kulübü Başkanı Selçuk Baysal ve yönetim kurulu üyeleri Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’i makamında ziyaret ederek, elde ettikleri kupayı verdi. Başkan Üzülmez başarılarından dolayı Büyük Derbentspor yönetimini tebrik etti.  Sezon aralarında birçok takımın kamp için Kartepe’ye geldiğini belirten Başkan Üzülmez “Gençlerimizin spor dallarında başarılı olması onlara yeni ufuklar açacaktır. Sosyal belediyeciliğin gereğini yerine getirirken, umudumuz olan gençlerimizin, geleceğine de katkı veriyoruz. Her sene başarı çıtası yükselmektedir buda bizleri memnun etmektedir” şeklinde konuştu.

Bugün 13:41 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Süper Kupa geliyor! mask
Süper Kupa geliyor!
Hünkar Çayırı’nda Sultan Fatih hayatını, Mehmet Yeşil Yeşil itibarını kaybetti! mask
Hünkar Çayırı’nda Sultan Fatih hayatını, Mehmet Yeşil Yeşil itibarını kaybetti!
Ateş gibi takım! mask
Ateş gibi takım!
İsmail Baran’dan spor yatırımına tam gaz devam mask
İsmail Baran’dan spor yatırımına tam gaz devam
Amasyalılar’dan destek… mask
Amasyalılar’dan destek…
Darıca Karabacak ile tam bir spor ilçesi oldu mask
Darıca Karabacak ile tam bir spor ilçesi oldu
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
PTT 5 bin personel alıyor! Sınav Kocaeli'de... mask
PTT 5 bin personel alıyor! Sınav Kocaeli'de...
Kuzey Marmara Otoyolu'nda son durum mask
Kuzey Marmara Otoyolu'nda son durum
Eşini taciz eden akrabasını öldürüp gömdü mask
Eşini taciz eden akrabasını öldürüp gömdü
BİM ve A-101'den sonra... mask
BİM ve A-101'den sonra...
Kayıp genci "arkadaşım" dediği kişi öldürmüş! mask
Kayıp genci "arkadaşım" dediği kişi öldürmüş!
İzmit’in unutulmaz esnafları Emin Agan (Kağıtçı) mask
İzmit’in unutulmaz esnafları Emin Agan (Kağıtçı)

GALERİ

24’ncü Şahabettin Bilgisu Çevre Ödüleri dağıtıldı mask
24’ncü Şahabettin Bilgisu Çevre Ödüleri dağıtıldı
Gazeteniz KOCAELİ 44 YAŞINDA mask
Gazeteniz KOCAELİ 44 YAŞINDA
Haydarpaşa-İzmit demiryolu mask
Haydarpaşa-İzmit demiryolu
Fotoğraflarla İzmit Körfezi’nin 108 yıllık tarihi mask
Fotoğraflarla İzmit Körfezi’nin 108 yıllık tarihi
Suikaste kurban giden Kandıralı Başbakan: NİHAT ERİM! mask
Suikaste kurban giden Kandıralı Başbakan: NİHAT ERİM!
Biz "İzmitiz" sosyal medya grubunun 25.500 üyesi var mask
Biz "İzmitiz" sosyal medya grubunun 25.500 üyesi var
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL