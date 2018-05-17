BAL’lı Büyük Derbent el üstünde tutuluyor…

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Play-Off maçında Altınova Belediyespor’u mağlup ederek adını 3.Lig’e yazdıran Gebzespor, Büyük Derbentspor’un da önünü açtı. Amatör Süper Lig Play-Off Grubu’nun şampiyon olarak tamamlayan Büyük Derbentspor, Gebzespor’un şampiyonluğunun ardından Play-Off oynamaktan kurtuldu ve direkt BAL’a yükseldi.

MEYVELERİNİ ALIYORUZ

Bölgesel Amatör Lige çıkan Büyük Derbentspor Kulübü Başkanı Selçuk Baysal ve yönetim kurulu üyeleri Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’i makamında ziyaret ederek, elde ettikleri kupayı verdi. Başkan Üzülmez başarılarından dolayı Büyük Derbentspor yönetimini tebrik etti. Sezon aralarında birçok takımın kamp için Kartepe’ye geldiğini belirten Başkan Üzülmez “Gençlerimizin spor dallarında başarılı olması onlara yeni ufuklar açacaktır. Sosyal belediyeciliğin gereğini yerine getirirken, umudumuz olan gençlerimizin, geleceğine de katkı veriyoruz. Her sene başarı çıtası yükselmektedir buda bizleri memnun etmektedir” şeklinde konuştu.