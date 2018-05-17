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Bugün 13:42 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:44 TSİ )

Bursa B.Budo-İzmit Bel.

İzmit Belediye ‘bilyoner.com Basketbol Ligi’ yolunda, zorlu deplasmanda parkeye çıkıyor…

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Türkiye Kadınlar Basketbol 1.Ligi’ndeki temsilcimiz İzmit Belediyespor, Play-Off serisini sürdürüyor. Urla’yı 3 maçlık seride 2-1 yererek yarı finale yükselen İzmit ekibi, bugün 5’li yarı final serisinin ilk maçında Bursa’ya konuk oluyor. Bursa Büyükşehir Belediye Budo ile karşılaşacak Periler, Pazar günü de rakibiyle ikinci maçı yine Bursa’da oynayacak. 3. Ve 4’üncü maçlar İzmit’te oynanacak. 3 galibiyete ulaşn takım finale yükselecek. Finalden de tek takım bir üst lig olan ‘bilyoner.com Basketbol Ligi’ne yükselecek. Bugünkü maç Yıldırım Şahin Başol Spor Salonu’nda oynanacak ve saat 18.00’de başlayacak. Kızlar kente dönmeyecek ve pazar günü de rakibiyle yine aynı salonda bu kez saat 16.00’da karşılaşacak.

Bugün 13:42 TSİ - Spor

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