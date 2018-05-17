Enis Sıraç turp gibi…

Zaman zaman kulübe nazar değiyor ve talihsizlikler de yaşanıyor. Kulübün 11 yaş grubu futbolcularından Enis Sıraç Bayram, Alikahya Çocuk Hastanesi’nde Apandisit ameliyatı oldu. İzmit Gençlerbirliği Genel Koordinatörü Zafer Durmaz minik sporcuyu ziyaret etti ve “Enis’imiz şu an çok iyi durumda. Rabbim evlatlarımızı beterinden korusun. Onu en kısa zamanda sahalarda görmek istiyoruz” dedi.