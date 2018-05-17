Zaman zaman kulübe nazar değiyor ve talihsizlikler de yaşanıyor. Kulübün 11 yaş grubu futbolcularından Enis Sıraç Bayram, Alikahya Çocuk Hastanesi’nde Apandisit ameliyatı oldu. İzmit Gençlerbirliği Genel Koordinatörü Zafer Durmaz minik sporcuyu ziyaret etti ve “Enis’imiz şu an çok iyi durumda. Rabbim evlatlarımızı beterinden korusun. Onu en kısa zamanda sahalarda görmek istiyoruz” dedi.
Bugün 13:43 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:45 TSİ )
Enis Sıraç turp gibi…
İlimizin bu sezon en başarılı alt yapı kulüplerinin birisi olan, Türkiye şampiyonalarına tam 4 grubunu gönderen İzmit Gençlerbirliği’nde, başarı çıtası her geçen gün daha yukarıya çıkıyor.
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Bugün 13:43 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz