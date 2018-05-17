Muharrem İnce için 8 bin kişilik iftar

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, il binasında gerçekleştirdiği basın açıklamasında Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin Kocaeli programının detaylarını açıkladı. Açıklamaya CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, Kartepe İlçe Başkanı Cumhur Karakadılar, Başiskele İlçe Başkanı İrfan Keskin ve İl Kadın Kolları Başkanın Songül Kaya da katılım gösterdi.

SİYASETTE AĞIZLARINI BOZUYORLAR

Açıklamada konulan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “ Siyaset bugünlerde ısınıyor bazıları da ağızını bozuyor. CHP’lilere tezek, çöp, pislik gibi, laflar ediyor. Bizler bu tür edep dışı lafları ona dahi söylemiyoruz. Biz Cumhuriyeti kuran partiyiz kötü söz sahibine aittir. O bize pislik, tezek de dese, bizler gelecek diyoruz. Ağzı bozuk siyasetçilerinden temizlemek için de elimizden geleni yapacağız. Seçim hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Arabalar giydirilmeye başlandı. Pazartesi gününden sonra 13 adayımız ile birlikte seçim çalışmalarını daha da hızlandıracağız. Programlarımız hazır, üzerimize düşeni yaptık” dedi.

LİSTE VARSA YAYINLASINLAR İSTİFA EDERİM

Basında bilgi kirliliği olduğunu söyleyen Sarıbay, “ Hazırlanan 13 kişilik listeye giremeyen arkadaş bana kırılabilir ama ben ilçeden gelen listeleri harmanladım. Kadın Kolları kotası ve gençlik kolları kotasını doldurmak için çıktım. Basında çıkan tüm listeler yanlış. Yarın açıklandığında mahcup olacaklar. Elimizde liste var diyorlar. Liste varsa yayınlasınlar, istifa ederim. Benim aday adayları ile husumetim olduğu söyleniyor. Benim hiçbir arkadaşımlar en ufak bir husumetim olamaz. Biz memleket meselesi diyoruz. Varsa da kırgınlığımız artık bunları geçmemiz lazım” diye konuştu.

EN BÜYÜK GERİCİ İKTİDARDIR

AKP İl Başkanvekili Abdullah Eryarsoy’un millet ittifakı gericiliktir sözlerine cevap veren Sarıbay, “Gericinin kimler olduğu belli. Gericilik, Atatürk düşmanlığı yapan, devrimlere karşı olanlardır. CHP bu devrimleri kuran, yaşatmaya çalışan bir siyasi parti. Parlementer sisteme karşı olan kimse gerici olan onlar. Bir algı yaratma çabası içindeler. Bizden daha fazla Atatürk’çü olabilirler ama bunların hiç biri doğru değil. En büyük gerici bugünkü siyasi iktidardır. Sıkıldık, tamam, şafak 38” şeklinde konuştu.

8 BİN KİŞİLİK İFTAR

Miting ile ilgili konuşan CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, “Muharrem İnce 9 Haziran’da İzmit’e gelecek. Saat 17.00’de Perşembe Pazarı alanında miting olacak. Akşam iftar yemeği olacak. Bu süreçte hatasız, kusursuz bir karşılama planladık. Cumartesi günü ilçe yönetimi, mahalle temsilcileri olarak toplanacağız yeni fikirler oluşturacağız dedi. Miting sonrasında yapılacak iftar programı ile ilgili bilgi veren Kartepe İlçe Başkanı Cumhur Karakadırlar ise, “Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce’yi karşılamak bana onur veriyor. 8 bin kişilik iftar düzenleyeceğiz. Yeri henüz belli değil birkaç güne belli olacak. Önce mitinge destek vereceğiz daha sonrasında iftara geçeceğiz” dedi.