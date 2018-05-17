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Doğalgaz borusu patladı!

Karamürsel'de inşaat temel kazısı sırasında doğalgaz borusunun delinmesi neticesi meydana gelen gaz parlaması paniğe sebep oldu.

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Olay, Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi Park Caddesi üzerinde bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir inşaatın temel kazma çalışmalarının yapıldığı sırada, iş makinesi doğal gaz borusunu deldi. Delinen borudan çıkan gaz bir anda tüm mahalleyi sardı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar panikle olay yerinden uzaklaşarak olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak yetkili doğalgaz firmasına haber verdi.

BÜYÜK KORKU YAŞADILAR

Olay yerine gelen doğalgaz firması yetkilileri, gaz kaçağının meydana geldiği borunun bağlı olduğu vanayı kapatarak gaz kaçağını kontrol altına aldı. Olaya tepki gösteren çevredeki vatandaşlar, büyük bir facianın son anda engellendiğini dile getirerek, "Doğal gaz borusunun patlaması ile büyük korku yaşayan vatandaşlar kimsenin umurunda değil! Herkes kazandığı ve kazanacağı paraya bakıyor. Ramazan olduğu için kimsenin elinde ne sigara nede ateş olmaması mutlak bir facianın önüne geçti" dediler.

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