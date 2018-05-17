İzmit DSİ, Gelişim’i zorladı, yıkamadı: 1-3

Aynı anda 4 salonumuzda birden oynanan Türkiye Genç Kızlar Voleybol Şampiyonası aralıksız sürüyor. İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda ikinci maçlarını oynayan takımlar içerisinde favori olanlar, ikinci maçlarını da kazanarak, üst tura çıkmaya çok yaklaştı.

DSİSPOR ZORDA…

32 takımın katıldığı şampiyonada İlimizi İzmit DSİ Voleybol takımı temsil ediyor. İki maçını oynayan temsilcimiz İzmit DSİ, güçlü rakiplerle mücadele ediyor. 2 maçta da mağlubiyet alan temsilcimizin gruptan çıkma şansı azaldı. İzmit DSİ kızları, İzmir Gelişim Koleji karşısında maça iyi başladı. İlk seti de kazanan temsilcimiz, ikinci, üçüncü ve dördüncü seti rakibine kaptırdı, maçtan 3-1 yenik ayrılırken ikinci maçta ikinci mağlubiyetini aldı.

İZMİT DSİSPOR: 1 İZMİR GELİŞİM KOLEJİ: 3

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Erkan Cihan Türker ***, Ersin Şencan ***

İZMİT DSİSPOR: Bengisu Sancı ***, Sude Maral **, Selin Yalçın **, Irmak Aykut **, Ceren Aldemir ***, Duygu Şahin **, Betül Menşur **, Ayça Cevher **, Sude Gülağız **, Sema Nur Gökdemir ***, Melis Kurt **, Selin Yalçın **, Buse Uludağ **, Simge Gülağız Gökdemir, Derya Nur **

İZMİR GELİŞİM KOLEJİ: Yağmur Kırkgöz ***, Hande Yetiş ***, Selen Gamsız ***, Cansu Ayyıldız ***, İdil Gül ***, Sevgi Gecikmezler ***, Miray Baş **, Firdevs Kiremitçi **, İlayda Ersoy **, Pınar Karaman ***, İrem Demirtaş **, Sude Hacımustafaoğlu **, Pelin Satkan **, İdil Gül **, Emine Özlem ***

SETLER: 28-25,16-26, 20-25, 19-25