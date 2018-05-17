İYİ Parti’de temsilci bolluğu

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Ufuk Turan’ın milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etmesinin ardından, ilçe başkanlığına Av. Emrah Alper Bozatlı’nın getirildiği açıklanmıştı. Bozatlı ilçedeki yapılanma çalışmalarını sürdürdü. Buna göre ilçe yönetimi, ilk olarak toplam 42 mahallede yeni başkanların belirlenmesi için çalışma yürüttü. Fakat bu çalışma oldukça farklı bir şekilde sonuçlandırıldı. Nüfus yapısı ile geniş bir bölgede bulunan bazı mahallelerde birden fazla temsilcinin atandığı bildirildi.

42 MAHALLEYE 72 TEMSİLCİ

Buna göre ilçe teşkilatı bünyesindeki 42 mahallede toplam 72 temsilciyi atama başarısı gösterdi. Yeni temsilcileri atama belgeleri geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle verildi. İl binasında gerçekleşen törene il başkanı Serdar Kaman’ın yanı sıra İzmit İlçe Başkanı Emran Alper Bozatlı ve parti yöneticileri katıldı. Atama töreni sırasında Bozatlı, ilçe yönetimi arasındaki görev dağılımını ve İlçe SKM Başkanı’nı da açıkladı.

“DEMOKRASİ KORUNMALI”

Törende ilk olarak konuşan ilçe başkanı Bozatlı, “Mahalle temsilcilerimizin atanması çok önemliydi. Bütün hafta tek tek görüştük. Partimiz Hedefimiz cumhurbaşkanlığını kazanmak ve milletvekilliğinde de çoğunluğu elde etmek. Sandık temsilcimiz yok. Gözlemcilerimiz olacak. Bizim için parlamenter demokrasinin korunması lazım. Bir rejim değişikliğinin kapısındayız. Bu görev de çok önemli” ifadelerine yer verdi.

“BASKIN SEÇİM YAPILIYOR”

İl başkanı Serdar Kaman ise konuşmasında, “Seçim boyunca bu coşkunun sürmesini bekliyoruz. 40 günlük süreyi çok iyi değerlendirmeliyiz. En büyük handikabımız, İYİ Parti’nin hızlı yükselişini önlemek için bir baskın seçim düzenlenmesidir. Teşkilatlarımızı kurduk, kongrelerimizi yaptık, sahaya çıkacağız derken erken seçim geldi. Bizim vatandaşın teveccühünü karşılamamız lazım. Bu belgeleri alan kardeşlerimiz teşkilatların uç beyleridir. Partimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine eminim” dedi.

“SONUCA İNANAMAYACAKLAR"

Konuşmasında iddialı açıklamalar da yapan Kaman, “Sandıktan çıkan sonuçlara inanamayacaklar. Kendinize yarenlik yapacak, uyumlu çalışabilecek arkadaşlarınızı seçin ve buraya getiriniz. Sahaya en uç noktalara kadar yayılalım. İktidara namzet bir partiyiz ve hazırlıklı olmalıyız. Büyük bir başarıya birlikte imza atacağız. Güneş bize doğacak” şeklinde konuştu.

MAHALLE TEMSİLCİLERİ

ÇUBUKLU OSMANİYE MAHALLESİ

Şaban GÜRKAN

DÜĞMECİLER MAHALLESİ

Vedat BİRİCİK

EMİRHAN MAHALLESİ

Fatih ASLAN

Faik DEMİR

ESELER MAHALLESİ

Tuncay BOSTAN

GÖKÇEÖREN MAHALLESİ

Erol Topal

GÜLBAHÇE MAHALLESİ

Mehmet ARSLAN

GÜVERCİNLİK MAHALLESİ

Bahattin ÜZMEZ

KEMALPAŞA MAHALLESİ

Ersan DONBAYCI

NEBİHOCA MAHALLESİ

Nihat KOÇ

Mükremin ÇAKIR

ÇAĞIRGAN MAHALLESİ

Gökhan ÇAKIR

YENİŞEHİR MAHALLESİ

Murat KURT

Ramazan BİLGİN

Hanife ÖZMEN

Nizam KARAKUZU

TOPÇULAR MAHALLESİ

Haluk KAYA

Zeynep AKBAŞ

Elif KARACA

BEKİRDERE MAHALLESİ

Barış TAŞ

AKÇAKOCA MAHALLESİ

Levent MUTİ

GÜNDOĞDU MAHALLESİ

Hasan KESKİN

Gürkan GÜNDOĞDU

ŞİRİNTEPE MAHALLESİ

Mehmet İhsan TUĞCU

TAVŞANTEPE MAHALLESİ

Alamet AKMAN

Okan KULA

Ceyhun ÖNEN

İsa AY

KOZLUK MAHALLESİ

Zübeyde COŞKUN

YENİDOĞAN MAHALLESİ

Canberk BAYKUŞ

TEPEKÖY MAHALLESİ

Hakan ÖZCAN

KÖRFEZ MAHALLESİ

Gökhan TERZİ

YEŞİLOVA MAHALLESİ

Ali KUZU

Özgür ORAK

Erol BAŞTAN

KADIKÖY MAHALLESİ

Gürkan KAVAL

Fatih BALTA

Ergün DORAK

MEHMET ALİ PAŞA MAHALLESİ

Yaşar ADALI

Murat AVCI

Sabriye DOĞAN

Kerem KONYALI

Hakan EKİZ

Furkan TURAN

YAHYA KAPTAN MAHALLESİ

Doğan BAYINDIR

Ersel ÖZKAN

Nermin ŞENSES

Nurcan BÜYÜKYILDIZ

Ahmet Yaşar TURAN

Özkan ÖZCAN

28 HAZİRAN MAHALLESİ

Turgut KAYABAY

Erkan KURNAZ

Yılmaz YAŞAR

ORHAN MAHALLESİ

İbrahim DEMİRTAŞ

Mehmet ÖZCAN

GÜLTEPE MAHALLESİ

Şenol DURSUN

ALİKAHYA ATATÜRK MAHALLESİ

Mustafa TÜRKYILMAZ

HAKKANİYE MAHALLESİ

Ahmet KURU

KISALAR MAHALLESİ

Yüksel TOY

MECİDİYE MAHALLESİ

Salih ÖZŞEN

ORTABURUN MAHALLESİ

Hüseyin ATASOY

SAPAKPINAR MAHALLESİ

Semih ÖNLEN

SÜVERLER MAHALLESİ

Mustafa ATLI

SARIŞEYH MAHALLESİ

Musa NAMDAR

AKMEŞE ATATÜRK MAHALLESİ

Hasan MERT

AKMEŞE CUMHURİYET MAHALLESİ

Naim AKTÜRK

Umutcan TURGUN

KARAABDÜLBAKİ MAHALLESİ

Ali AKÇAKAYA

Semih YAKUT

DURHASAN MAHALLESİ

Özkan AY

Kenan VURAL

AMBARCI MAHALLESİ

Beyhan ASLANTAŞ

BALÖREN MAHALLESİ

Yaşar ŞİMŞEK

İZMİT İLÇE DİVANI VE SKM YÖNETİCİLERİ

Muhammet Ertürk SKM Başkanı

Neşe Sertvurur Sekreter

Sinan Baydar Muhasip

İsmail Özkanlı Teşkilat Sorumlusu

Yusuf Yılmaz Hukuk ve Seçim Sorumlusu

Kerem Toramangil STK Sorumlusu

Yavuz Acar Mahalli İdareler ve Köy Sorumlusu

Buğra Özkanlı Türk Dünyası Sorumlusu

Murat Ersöz Gençlik Kolları Sorumlusu

Aysel Gül Basın Yayın ve Medya Sorumlusu

Turgay Seyis Sosyal Politikalar Sorumlusu

Uğur Özbey İletişim ve Propaganda Sorumlusu

Cemalettin Burgucu Ar-Ge Sorumlusu

Melike Kuka Eğitim Kültür ve Sanat Sorumlusu