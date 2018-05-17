İYİ Parti’de temsilci bolluğu

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Ufuk Turan’ın milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etmesinin ardından, ilçe başkanlığına Av. Emrah Alper Bozatlı’nın getirildiği açıklanmıştı. Bozatlı ilçedeki yapılanma çalışmalarını sürdürdü. Buna göre ilçe yönetimi, ilk olarak toplam 42 mahallede yeni başkanların belirlenmesi için çalışma yürüttü. Fakat bu çalışma oldukça farklı bir şekilde sonuçlandırıldı. Nüfus yapısı ile geniş bir bölgede bulunan bazı mahallelerde birden fazla temsilcinin atandığı bildirildi.
42 MAHALLEYE 72 TEMSİLCİ
Buna göre ilçe teşkilatı bünyesindeki 42 mahallede toplam 72 temsilciyi atama başarısı gösterdi. Yeni temsilcileri atama belgeleri geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle verildi. İl binasında gerçekleşen törene il başkanı Serdar Kaman’ın yanı sıra İzmit İlçe Başkanı Emran Alper Bozatlı ve parti yöneticileri katıldı. Atama töreni sırasında Bozatlı, ilçe yönetimi arasındaki görev dağılımını ve İlçe SKM Başkanı’nı da açıkladı.
“DEMOKRASİ KORUNMALI”
Törende ilk olarak konuşan ilçe başkanı Bozatlı, “Mahalle temsilcilerimizin atanması çok önemliydi. Bütün hafta tek tek görüştük. Partimiz Hedefimiz cumhurbaşkanlığını kazanmak ve milletvekilliğinde de çoğunluğu elde etmek. Sandık temsilcimiz yok. Gözlemcilerimiz olacak. Bizim için parlamenter demokrasinin korunması lazım. Bir rejim değişikliğinin kapısındayız. Bu görev de çok önemli” ifadelerine yer verdi.
“BASKIN SEÇİM YAPILIYOR”
İl başkanı Serdar Kaman ise konuşmasında, “Seçim boyunca bu coşkunun sürmesini bekliyoruz. 40 günlük süreyi çok iyi değerlendirmeliyiz. En büyük handikabımız, İYİ Parti’nin hızlı yükselişini önlemek için bir baskın seçim düzenlenmesidir. Teşkilatlarımızı kurduk, kongrelerimizi yaptık, sahaya çıkacağız derken erken seçim geldi. Bizim vatandaşın teveccühünü karşılamamız lazım. Bu belgeleri alan kardeşlerimiz teşkilatların uç beyleridir. Partimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine eminim” dedi.
“SONUCA İNANAMAYACAKLAR"
Konuşmasında iddialı açıklamalar da yapan Kaman, “Sandıktan çıkan sonuçlara inanamayacaklar. Kendinize yarenlik yapacak, uyumlu çalışabilecek arkadaşlarınızı seçin ve buraya getiriniz. Sahaya en uç noktalara kadar yayılalım. İktidara namzet bir partiyiz ve hazırlıklı olmalıyız. Büyük bir başarıya birlikte imza atacağız. Güneş bize doğacak” şeklinde konuştu.
MAHALLE TEMSİLCİLERİ
ÇUBUKLU OSMANİYE MAHALLESİ
Şaban GÜRKAN
DÜĞMECİLER MAHALLESİ
Vedat BİRİCİK
EMİRHAN MAHALLESİ
Fatih ASLAN
Faik DEMİR
ESELER MAHALLESİ
Tuncay BOSTAN
GÖKÇEÖREN MAHALLESİ
Erol Topal
GÜLBAHÇE MAHALLESİ
Mehmet ARSLAN
GÜVERCİNLİK MAHALLESİ
Bahattin ÜZMEZ
KEMALPAŞA MAHALLESİ
Ersan DONBAYCI
NEBİHOCA MAHALLESİ
Nihat KOÇ
Mükremin ÇAKIR
ÇAĞIRGAN MAHALLESİ
Gökhan ÇAKIR
YENİŞEHİR MAHALLESİ
Murat KURT
Ramazan BİLGİN
Hanife ÖZMEN
Nizam KARAKUZU
TOPÇULAR MAHALLESİ
Haluk KAYA
Zeynep AKBAŞ
Elif KARACA
BEKİRDERE MAHALLESİ
Barış TAŞ
AKÇAKOCA MAHALLESİ
Levent MUTİ
GÜNDOĞDU MAHALLESİ
Hasan KESKİN
Gürkan GÜNDOĞDU
ŞİRİNTEPE MAHALLESİ
Mehmet İhsan TUĞCU
TAVŞANTEPE MAHALLESİ
Alamet AKMAN
Okan KULA
Ceyhun ÖNEN
İsa AY
KOZLUK MAHALLESİ
Zübeyde COŞKUN
YENİDOĞAN MAHALLESİ
Canberk BAYKUŞ
TEPEKÖY MAHALLESİ
Hakan ÖZCAN
KÖRFEZ MAHALLESİ
Gökhan TERZİ
YEŞİLOVA MAHALLESİ
Ali KUZU
Özgür ORAK
Erol BAŞTAN
KADIKÖY MAHALLESİ
Gürkan KAVAL
Fatih BALTA
Ergün DORAK
MEHMET ALİ PAŞA MAHALLESİ
Yaşar ADALI
Murat AVCI
Sabriye DOĞAN
Kerem KONYALI
Hakan EKİZ
Furkan TURAN
YAHYA KAPTAN MAHALLESİ
Doğan BAYINDIR
Ersel ÖZKAN
Nermin ŞENSES
Nurcan BÜYÜKYILDIZ
Ahmet Yaşar TURAN
Özkan ÖZCAN
28 HAZİRAN MAHALLESİ
Turgut KAYABAY
Erkan KURNAZ
Yılmaz YAŞAR
ORHAN MAHALLESİ
İbrahim DEMİRTAŞ
Mehmet ÖZCAN
GÜLTEPE MAHALLESİ
Şenol DURSUN
ALİKAHYA ATATÜRK MAHALLESİ
Mustafa TÜRKYILMAZ
HAKKANİYE MAHALLESİ
Ahmet KURU
KISALAR MAHALLESİ
Yüksel TOY
MECİDİYE MAHALLESİ
Salih ÖZŞEN
ORTABURUN MAHALLESİ
Hüseyin ATASOY
SAPAKPINAR MAHALLESİ
Semih ÖNLEN
SÜVERLER MAHALLESİ
Mustafa ATLI
SARIŞEYH MAHALLESİ
Musa NAMDAR
AKMEŞE ATATÜRK MAHALLESİ
Hasan MERT
AKMEŞE CUMHURİYET MAHALLESİ
Naim AKTÜRK
Umutcan TURGUN
KARAABDÜLBAKİ MAHALLESİ
Ali AKÇAKAYA
Semih YAKUT
DURHASAN MAHALLESİ
Özkan AY
Kenan VURAL
AMBARCI MAHALLESİ
Beyhan ASLANTAŞ
BALÖREN MAHALLESİ
Yaşar ŞİMŞEK
İZMİT İLÇE DİVANI VE SKM YÖNETİCİLERİ
Muhammet Ertürk SKM Başkanı
Neşe Sertvurur Sekreter
Sinan Baydar Muhasip
İsmail Özkanlı Teşkilat Sorumlusu
Yusuf Yılmaz Hukuk ve Seçim Sorumlusu
Kerem Toramangil STK Sorumlusu
Yavuz Acar Mahalli İdareler ve Köy Sorumlusu
Buğra Özkanlı Türk Dünyası Sorumlusu
Murat Ersöz Gençlik Kolları Sorumlusu
Aysel Gül Basın Yayın ve Medya Sorumlusu
Turgay Seyis Sosyal Politikalar Sorumlusu
Uğur Özbey İletişim ve Propaganda Sorumlusu
Cemalettin Burgucu Ar-Ge Sorumlusu
Melike Kuka Eğitim Kültür ve Sanat Sorumlusu
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Yorumlar
(1 )
Erol Demirbek - taliplerin çok olması güzel birşey umarum görev veren yetkililer insan seçmede özenli olurlar
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