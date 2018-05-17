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Bugün 14:16 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 14:18 TSİ )

AKP Körfez’den miting gibi açılış

AKP Körfez Teşkilatı tarafından hazırlanan Güney Mahallesi Seçim İrtibat Bürosu’nun açılışı önceki akşam yapıldı. Partililerin büyük ilgi gösterdiği açılış adeta miting havasında gerçekleşti.

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AKP Körfez İlçe Teşkilatı, seçim irtibat bürolarını açmaya devam ediyor. İlçe teşkilatı son olarak Güney Mahallesi’ndeki büronun açılışını yaptı. Düzenlenen açılışa AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, AKP Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt, il başkan yardımcısı Engin Koyun, meclis üyeleri, milletvekili aday adayları, Güney Mahallesi Temsilcisi Mehmet Ogan ve çok sayıda davetli katıldı.

İLK SEÇİM İRTİBAT BÜROSU

Tütünçiftlik merkezden açılacak irtibat bürosu önüne kadar mehteran takımı ve meşaleler eşliğinde yürüyen partililerin büyük coşkusu ise dikkatlerden kaçmadı. törende ilk olarak konuşan belediye başkanı İsmail Baran, Körfez’deki coşku ve heyecanın 24 Haziran’ın müjdecisi olduğunu dile getirdi. Baran, “Bugün Türkiye’de, Kocaeli’de ve Körfez’de güzel şeyler oluyor. Bütün bunların mimarı Cumhurbaşkanımızdır” dedi.

“GÖZLERİNİZDE O IŞIK VAR”

İlçe başkanı Şener Söğüt ime konuşmasına Filistin’de yaşananlara tepkisini dile getirerek başladı. Söğüt, “Rabbim bu mübarek ayda Kudüs’te zulme uğrayanların yar ve yardımcısı olsun. Ben inanıyorum ki; bir gün atılan taşlar tankları aleve çalacak. İşte o gün İsrail’in yok oluş günü olacaktır. Amerika’yı, katil İsrail’i nefretle kınıyorum” dedi. Söğüt, 24 Haziran’ın önemine değinerek, “24 Haziran’ın zaferini bu kalabalığın kararlı gözlerine bakarak görebiliyorum” dedi.

“COŞKUMUZ GİDEREK ARTACAK”

24 Haziran seçimlerin siyasi tarihin en kritik seçimi olacağını kaydeden Söğüt, “Bu seçimlere teşkilat olarak coşkulu ve heyecanlı başlangıç yaptığımız için bahtiyarım. Bu kalabalık 24 Haziran’a kadar çok daha artarak Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti’ye parlamento için en büyük desteği verecektir” ifadelerini kullandı. Söğüt’ün ardından milletvekili Cemil Yaman ise açıklamasında, “Kudüs’te kardeşlerimizi katleden İsrail ve onun efendisi ABD’yi buradan lanetliyoruz” diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından Güney Mahallesi Seçim İrtibat Bürosu’nun açılışı yapıldı.

Bugün 14:16 TSİ - Siyaset

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