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Bugün 14:17 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 14:19 TSİ )

Başaran’dan istikrar vurgusu

Genel seçimlerin erkene alınmasını olumlu karşıladığını söyleyen MHP Kocaeli Milletvekili aday adayı iş adamı Ömer Faruk Başaran, ekonomideki belirsizliklerin ortadan kalkması ve 2023 hedefleri için siyasi istikrarın sağlanması gerektiğini vurguladı.

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24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekili seçimlerine az bir zaman kala, MHP’den Kocaeli milletvekili aday adayı olan iş adamı Ömer Faruk Başaran, seçimlerin erkene alınmasının ülkenin geleceği adına olumlu olduğu değerlendirmesini yaptı. Seçimlerin bir an önce yapılmasının, özellikle ekonomi cephesindeki belirsizliğin ortadan kalkması açısından büyük önem taşıdığını dile getiren Başaran, “Bu seçimin sonuçları, 2023 hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve güçlü Türkiye’ye giden yolda bütün engellerin aşılması adına büyük bir dönüm noktasıdır” dedi.

“İSTİKRAR, EKONOMİNİN TANSİYONUNU DÜŞÜRÜR”

Türkiye’de siyasi istikrarın, özellikle yatırımlar açından oldukça büyük önem arz ettiğini vurgulayan Başaran, “Siyasette istikrarın olmadığı bir ortamda ekonomide istikrardan bahsedilemez. Türkiye olarak siyasete diğer ülkelerden daha çok ilgi duyuyoruz. Çünkü seçmenler, ekonomide ve siyasette istikrarın sağlanmasını istiyor. 25 Haziran’la birlikte atılacak adımlar; hem mevcut işlerin hızlanması hem de doğrudan yabancı yatırımcı girişlerinin artması için büyük önem taşıyor” diye konuştu.

BAHÇELİ’NİN DEVLET ADAMLIĞI

Yatırımların daha üretken alanlara yönlendirilmesinin gerektiğini de dile getiren Başaran,  şöyle konuştu: “Rekabetin olmadığı ülkede verimlilikten bahsedilemez. İş dünyası olarak, seçimlerde istikrarlı bir sonucun çıkmasını ve ekonomide tansiyonun düşmesini bekliyoruz.” Başaran siyasi temelinin, Devlet Bahçeli’nin devlet adamlığı duruşuna ve fikirlerine dayandığını da sıkça vurguluyor.

Bugün 14:17 TSİ - Siyaset

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